Inauguraron un nuevo centro para consumos problemáticos en Rivadavia

El nuevo centro se presenta como una herramienta de atención, contención y acompañamiento, orientada a facilitar procesos de recuperación y a fortalecer los proyectos de vida de las personas.

Un abordaje integral de una problemática social

Durante el acto se destacó que los consumos problemáticos constituyen una problemática social compleja que impacta en personas de distintas edades y realidades, y que involucra también a sus entornos familiares.

Se remarcó que detrás de cada consulta existen historias de vida que requieren acompañamiento profesional y una respuesta integral por parte del Estado y la comunidad. En este sentido, el centro busca ofrecer un abordaje que contemple tanto la atención individual como el trabajo con las familias, entendiendo la importancia del entorno en los procesos de recuperación.

Se trata del segundo centro especializado en el departamento, lo que permite ampliar la capacidad de respuesta del sistema provincial de atención.

Un equipo interdisciplinario para la atención integral

El centro contará con un equipo de 14 profesionales especializados, integrado por psicólogos, trabajadores sociales, acompañantes terapéuticos y operadores socio-terapéuticos.

El trabajo se organizará a través de distintas modalidades de atención, incluyendo abordajes individuales, grupales y familiares, de acuerdo con las necesidades de cada caso.

Además, se prevé el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y espacios de formación y capacitación laboral, con el objetivo de fortalecer la inclusión social y acompañar los procesos de reinserción.

El nuevo dispositivo reforzará el trabajo en red con escuelas, centros de salud, clubes, organizaciones sociales y gobiernos locales, con el objetivo de consolidar un abordaje comunitario de la problemática.

Desde el Gobierno provincial se destacó la importancia de la cercanía territorial como factor clave para facilitar el acceso a la atención y sostener los tratamientos en el tiempo.

La ubicación del centro en La Bebida busca precisamente acercar los servicios a los vecinos y fortalecer la presencia del Estado en el territorio.

Política pública de cuidado y acompañamiento

Desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano se indicó que la ampliación de la red de atención forma parte de una política pública que prioriza la salud mental y el acompañamiento de los consumos problemáticos.

El fortalecimiento de equipos profesionales, la apertura de nuevos espacios y la inversión en infraestructura forman parte de una estrategia orientada a mejorar el acceso a la atención y a generar más oportunidades de recuperación.

El nuevo centro representa una decisión de gestión orientada a reforzar el acompañamiento del Estado en situaciones de vulnerabilidad, promoviendo la prevención, la atención y la rehabilitación como ejes de trabajo sostenido.