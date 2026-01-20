Impulsan una empresa de base tecnológica para desarrollar nanoformulaciones farmacéuticas

El proyecto fue uno de los seleccionados en el programa “Apoyarnos en la Ciencia”, impulsado por el Ministerio de Producción, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la articulación entre los sectores público, privado y académico, promoviendo soluciones tecnológicas que incorporen ciencia y tecnología a la matriz productiva con criterios de sustentabilidad.

La propuesta apunta a mejorar medicamentos existentes y desarrollar nuevas formulaciones, utilizando hidrogeles y cremas elaboradas con colágeno, CBD, antibióticos y postbióticos, con el fin de optimizar la liberación de los fármacos y potenciar su eficacia terapéutica.