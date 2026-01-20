Un equipo de investigadores del Instituto de Ciencias Químicas (UCC–Conicet) avanza en la creación de una empresa de base tecnológica orientada al desarrollo de nanoformulaciones farmacéuticas con aplicaciones en el tratamiento del dolor, quemaduras y lesiones cutáneas, mediante el uso de nanotecnología.
Impulsan una empresa de base tecnológica para desarrollar nanoformulaciones farmacéuticas
El proyecto fue uno de los seleccionados en el programa “Apoyarnos en la Ciencia”, impulsado por el Ministerio de Producción, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación.