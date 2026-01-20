"
Impulsan una empresa de base tecnológica para desarrollar nanoformulaciones farmacéuticas

El proyecto fue uno de los seleccionados en el programa “Apoyarnos en la Ciencia”, impulsado por el Ministerio de Producción, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Un equipo de investigadores del Instituto de Ciencias Químicas (UCC–Conicet) avanza en la creación de una empresa de base tecnológica orientada al desarrollo de nanoformulaciones farmacéuticas con aplicaciones en el tratamiento del dolor, quemaduras y lesiones cutáneas, mediante el uso de nanotecnología.

El proyecto fue uno de los seleccionados en el programa “Apoyarnos en la Ciencia”, impulsado por el Ministerio de Producción, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la articulación entre los sectores público, privado y académico, promoviendo soluciones tecnológicas que incorporen ciencia y tecnología a la matriz productiva con criterios de sustentabilidad.

La propuesta apunta a mejorar medicamentos existentes y desarrollar nuevas formulaciones, utilizando hidrogeles y cremas elaboradas con colágeno, CBD, antibióticos y postbióticos, con el fin de optimizar la liberación de los fármacos y potenciar su eficacia terapéutica.

Entre las principales líneas de trabajo se destacan:

  • Geles con CBD (cannabis medicinal), orientados al manejo del dolor.

  • Geles con colágeno, antibióticos o postbióticos, diseñados para favorecer la recuperación de quemaduras y lesiones cutáneas.

Además de financiar el desarrollo científico, la convocatoria Apoyarnos en la Ciencia promueve la capacitación emprendedora de los investigadores y la conformación de una empresa con perfil comercial, orientada a llevar estos productos innovadores al mercado.

En este sentido, Diego Kassuha, investigador responsable del proyecto, subrayó la importancia del programa: “Nos sacó del rol tradicional de solo investigar y nos capacitó para emprender. Este apoyo que recibimos nos permitirá cubrir aspectos clave para llevar la ciencia al mercado, como el desarrollo de marca, marketing y estrategias de comercialización”.

La iniciativa representa un paso significativo en la transferencia de conocimiento científico al sector productivo, con impacto directo en la salud y el desarrollo tecnológico regional.

