Imperdibles degustaciones en la Ruta del Vino en vacaciones

La Ruta del Vino de San Juan se extiende por los distintos valles, cada uno con características propias que aportan identidad y personalidad a los vinos de la región. Entre ellos se destacan el Valle de Tulum, el Valle de Ullum/Zonda, el Valle de Pedernal, el Valle de Calingasta y Valle Fértil, donde el clima, el suelo y la altura influyen de manera única en la elaboración de los varietales.

Para esta temporada, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, en conjunto con el sector privado, elaboró una guía interactiva de actividades que reúne una amplia variedad de propuestas en los distintos departamentos. La misma incluye el nombre y la ubicación de las bodegas, así como las actividades disponibles para los visitantes, entre ellas visitas guiadas, degustaciones, intervenciones artísticas y juegos. Algunas de estas experiencias son aranceladas y requieren reserva previa, por lo que se recomienda consultar antes de iniciar el recorrido.

Quienes deseen conocer más detalles sobre la Ruta del Vino y todas las actividades que se pueden hacer en San Juan durante el verano. pueden hacerlo a través de la página web de la Secretaría de Turismo: sanjuan.tur.ar, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.