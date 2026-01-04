"
Imperdibles degustaciones en la Ruta del Vino en vacaciones

San Juan ofrece una guía de actividades por las bodegas de la Ruta del Vino, en los distintos valles locales.

San Juan es uno de los destinos ideales para los amantes del vino y el turismo durante la temporada de verano. Con una amplia gama de varietales, la provincia invita a los visitantes a sumergirse en un mundo de sabores intensos y aromas únicos, de la mano de la tradicional Ruta del Vino, uno de los principales atractivos turísticos locales.

La propuesta permite conocer de cerca todo el proceso de elaboración del vino, desde el cuidado de la vid hasta el envasado final. A través de recorridos guiados, los turistas pueden visitar antiguas y modernas bodegas, muchas de ellas equipadas con tecnología de última generación, tanques de acero inoxidable, sistemas de refrigeración computarizada y barricas de roble que realzan la calidad de cada varietal.

La experiencia se completa con las recomendaciones de experimentados enólogos, quienes comparten sus conocimientos y secretos, y con la posibilidad de combinar las visitas con una destacada oferta de alojamiento y gastronomía que ofrecen varias bodegas.

La Ruta del Vino de San Juan se extiende por los distintos valles, cada uno con características propias que aportan identidad y personalidad a los vinos de la región. Entre ellos se destacan el Valle de Tulum, el Valle de Ullum/Zonda, el Valle de Pedernal, el Valle de Calingasta y Valle Fértil, donde el clima, el suelo y la altura influyen de manera única en la elaboración de los varietales.

Para esta temporada, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, en conjunto con el sector privado, elaboró una guía interactiva de actividades que reúne una amplia variedad de propuestas en los distintos departamentos. La misma incluye el nombre y la ubicación de las bodegas, así como las actividades disponibles para los visitantes, entre ellas visitas guiadas, degustaciones, intervenciones artísticas y juegos. Algunas de estas experiencias son aranceladas y requieren reserva previa, por lo que se recomienda consultar antes de iniciar el recorrido.

Quienes deseen conocer más detalles sobre la Ruta del Vino y todas las actividades que se pueden hacer en San Juan durante el verano. pueden hacerlo a través de la página web de la Secretaría de Turismo: sanjuan.tur.ar, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

