Horror en Santa Lucía: creía tener gastritis, pero descubrieron un embarazo por abuso

La causa quedó en manos del fiscal Mario Panetta y la ayudante fiscal Verónica Recio. Durante la audiencia de formalización, la fiscalía presentó las pruebas preliminares ante el juez de Garantías Javier Figuerola, quien dictó la prisión preventiva para el acusado por el término de dos meses.

El sujeto fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial, en Chimbas, mientras avanza la Investigación Penal Preparatoria (IPP), la cual tiene un plazo máximo de ocho meses para su elevación a juicio.