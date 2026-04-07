Lo que inició como una asistencia médica de urgencia por un cuadro que la familia sospechaba como una gastritis severa, terminó por destapar un drama aberrante en el departamento de Santa Lucía. Una joven de 18 años, domiciliada en Alto de Sierra, acudió al centro de salud por mareos y vómitos persistentes, pero el diagnóstico médico cambió el rumbo de su vida: estaba embarazada producto de una violación.
Horror en Santa Lucía: creía tener gastritis, pero descubrieron un embarazo por abuso
Una joven de 18 años asistió al hospital por vómitos y mareos en la zona de Alto de Sierra. La ecografía reveló una gestación avanzada y la víctima confesó haber sido ultrajada por un familiar cercano.