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Horror en Santa Lucía: creía tener gastritis, pero descubrieron un embarazo por abuso

Una joven de 18 años asistió al hospital por vómitos y mareos en la zona de Alto de Sierra. La ecografía reveló una gestación avanzada y la víctima confesó haber sido ultrajada por un familiar cercano.

Lo que inició como una asistencia médica de urgencia por un cuadro que la familia sospechaba como una gastritis severa, terminó por destapar un drama aberrante en el departamento de Santa Lucía. Una joven de 18 años, domiciliada en Alto de Sierra, acudió al centro de salud por mareos y vómitos persistentes, pero el diagnóstico médico cambió el rumbo de su vida: estaba embarazada producto de una violación.

Ante la contundencia de los estudios, la víctima quebró el silencio y señaló a un familiar directo como el autor de los ataques sexuales. El caso fue radicado de inmediato el pasado martes en la UFI CAVIG, activando un protocolo de emergencia para resguardar a la joven, ya que sus allegados, movilizados por la indignación, pretendían linchar al sospechoso por cuenta propia.

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La causa quedó en manos del fiscal Mario Panetta y la ayudante fiscal Verónica Recio. Durante la audiencia de formalización, la fiscalía presentó las pruebas preliminares ante el juez de Garantías Javier Figuerola, quien dictó la prisión preventiva para el acusado por el término de dos meses.

El sujeto fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial, en Chimbas, mientras avanza la Investigación Penal Preparatoria (IPP), la cual tiene un plazo máximo de ocho meses para su elevación a juicio.

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