- Artemis II es la primera misión tripulada de la NASA desde el programa Apolo. Lleva cuatro astronautas a bordo de la nave Orion, lanzada con el cohete SLS el 1 de abril de 2026.
- La tripulación sobrevoló el lado oculto de nuestro satélite y comenzó la trayectoria de vuelta a la Tierra.
- El objetivo principal es probar que la nave, los sistemas y la tripulación pueden operar con seguridad en el espacio profundo y preparar las próximas misiones del programa, que sí buscarán avanzar hacia el regreso humano a la superficie lunar, y finalmente llegar a Marte.
- Hoy fue el momento más importante del viaje al alcanzar el punto de mayor acercamiento a la superficie lunar.
San Juan 8 > Mundo > NASA
Por primera vez, una tripulación sobrevoló el lado oculto de la Luna
Hay expectativas por las primeras imágenes tomadas desde la nave Orion. El viaje ya superó al Apolo 13 al convertirse en la misión tripulada por humanos que llegó más lejos de la Tierra.