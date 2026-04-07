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Desarticularon una banda delictiva tras una serie de robos en Caucete

La Brigada de Investigaciones Este logró la detención de tres personas, entre ellas un menor de edad, vinculadas al robo de diversos efectos.

Tras una exhaustiva labor investigativa, la Policía de San Juan logró desbaratar una banda dedicada al robo en el departamento de Caucete. El procedimiento, encabezado por la Brigada de Investigaciones Este, consistió en una serie de allanamientos en distintos domicilios donde se ocultaban los sospechosos y el botín.

Según informaron fuentes policiales, los uniformados procedieron a la aprehensión de dos sujetos mayores de edad y un menor de 16 años. Los tres quedaron vinculados a una causa por robo agravado ocurrido en las inmediaciones del Barrio Área II.

Elementos recuperados

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En las inspecciones oculares realizadas en las viviendas de los implicados, los efectivos lograron el secuestro de diversos objetos que habían sido denunciados como sustraídos:

  • Maquinaria: Una bomba de extracción de agua.
  • Indumentaria: Una gorra marca Nike y ropa deportiva.
  • Tecnología: Teléfonos celulares de diferentes modelos.
  • Vehículo: Una bicicleta.

Intervención Judicial

El caso se encuentra bajo la órbita de la UFI Delitos contra la Propiedad, con la intervención directa del fiscal Dr. Juan Gálvez y el ayudante fiscal Rodrigo Videla, quienes dispusieron el traslado de los mayores a sede policial y el inicio de las actuaciones correspondientes para el menor de edad.

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