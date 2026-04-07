Tras una exhaustiva labor investigativa, la Policía de San Juan logró desbaratar una banda dedicada al robo en el departamento de Caucete. El procedimiento, encabezado por la Brigada de Investigaciones Este, consistió en una serie de allanamientos en distintos domicilios donde se ocultaban los sospechosos y el botín.
Desarticularon una banda delictiva tras una serie de robos en Caucete
La Brigada de Investigaciones Este logró la detención de tres personas, entre ellas un menor de edad, vinculadas al robo de diversos efectos.