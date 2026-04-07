Desarticularon una banda delictiva tras una serie de robos en Caucete

En las inspecciones oculares realizadas en las viviendas de los implicados, los efectivos lograron el secuestro de diversos objetos que habían sido denunciados como sustraídos:

Maquinaria: Una bomba de extracción de agua.

Indumentaria: Una gorra marca Nike y ropa deportiva.

Tecnología: Teléfonos celulares de diferentes modelos.

Vehículo: Una bicicleta.

Intervención Judicial

El caso se encuentra bajo la órbita de la UFI Delitos contra la Propiedad, con la intervención directa del fiscal Dr. Juan Gálvez y el ayudante fiscal Rodrigo Videla, quienes dispusieron el traslado de los mayores a sede policial y el inicio de las actuaciones correspondientes para el menor de edad.