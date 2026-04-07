Real Madrid vs. Bayern Múnich, el plato fuerte de cuartos

El Bayern Múnich, por su parte, fue el segundo mejor equipo de la primera fase, por lo que avanzó directamente a los octavos de final, donde aplastó 10-2 en el global al Atalanta de Italia.

A la misma hora se llevará a cabo el otro partido del día, cuando el Sporting de Lisboa de Portugal reciba al Arsenal de Inglaterra.

El encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio José Alvalade, contará con el arbitraje del alemán Jan Seidel y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium.

El Sporting de Lisboa es la gran revelación de esta Champions League, ya que sorprendió al terminar la primera fase entre los ocho mejores, para luego eliminar al Bodø/Glimt de Noruega, en una serie en la que se recuperó tras caer 3-0 en la ida para finalmente imponerse 5-0 en su estadio.

El Arsenal, por su parte, arrasó en la primera fase y finalizó con puntaje perfecto, mientras que en los octavos de final derrotó 3-1 en el global al Bayer Leverkusen de Alemania.

Los otros dos partidos correspondientes a la ida de los cuartos de final serán este miércoles, también a las 16:00, con los siguientes enfrentamientos: Barcelona - Atlético Madrid y Liverpool - Paris Saint-Germain.