Un encuentro familiar terminó en el peor de los abusos y el acusado está en el Penal

Según los datos que se desprenden de la investigación, el hecho ocurrió hace aproximadamente dos meses. La víctima y el victimario son primos; él es apenas unos años mayor que ella. El ultraje se produjo en una quinta, durante un evento en el que ambos coincidieron. En un momento determinado, la joven fue abordada por su primo, quien la sometió sexualmente por primera vez bajo violencia.

Al respecto, Mario Panetta, fiscal de la UFI CAVIG, en diálogo con sanjuan8.com, remarcó la naturaleza del hallazgo: "Lo del embarazo es una situación personalísima y eso no cambia la investigación. Es un hecho". Además, aclaró que, si bien una gran parte de los abusos no terminan en gestación, en este caso la denuncia se radicó cuando la joven ya cursaba un embarazo derivado del ataque.