El pasado martes, antes de los feriados de Semana Santa, la Justicia de San Juan dio un paso clave en una causa que conmociona a la zona de Alto de Sierra. En una audiencia de formalización, se dictó la prisión preventiva por dos meses para un hombre acusado de abuso sexual con acceso carnal en calidad de autor, quien ya fue trasladado al Penal de Chimbas.
Un encuentro familiar terminó en el peor de los abusos y el acusado está en el Penal
El hecho ocurrió hace dos meses en una quinta, durante un evento social. El agresor, un primo de la víctima, la abordó y la sometió sexualmente.