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Un encuentro familiar terminó en el peor de los abusos y el acusado está en el Penal

El hecho ocurrió hace dos meses en una quinta, durante un evento social. El agresor, un primo de la víctima, la abordó y la sometió sexualmente.

El pasado martes, antes de los feriados de Semana Santa, la Justicia de San Juan dio un paso clave en una causa que conmociona a la zona de Alto de Sierra. En una audiencia de formalización, se dictó la prisión preventiva por dos meses para un hombre acusado de abuso sexual con acceso carnal en calidad de autor, quien ya fue trasladado al Penal de Chimbas.

Según los datos que se desprenden de la investigación, el hecho ocurrió hace aproximadamente dos meses. La víctima y el victimario son primos; él es apenas unos años mayor que ella. El ultraje se produjo en una quinta, durante un evento en el que ambos coincidieron. En un momento determinado, la joven fue abordada por su primo, quien la sometió sexualmente por primera vez bajo violencia.

Al respecto, Mario Panetta, fiscal de la UFI CAVIG, en diálogo con sanjuan8.com, remarcó la naturaleza del hallazgo: "Lo del embarazo es una situación personalísima y eso no cambia la investigación. Es un hecho". Además, aclaró que, si bien una gran parte de los abusos no terminan en gestación, en este caso la denuncia se radicó cuando la joven ya cursaba un embarazo derivado del ataque.

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La joven llegó a las oficinas de CAVIG para denunciar que fue víctima de abuso sexual con acceso carnal. Tras relatar las circunstancias del abordaje en la quinta, confirmó que a raíz de ese hecho quedó embarazada.

El fiscal Mario Panetta y la ayudante fiscal Verónica Recio solicitaron la detención inmediata y el traslado al penal para asegurar el proceso. Ahora, la mirada está puesta en el Complejo Forense, donde se realizará el cotejo de ADN.

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