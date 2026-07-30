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El EPRE garantiza el control y la seguridad de la nueva infraestructura eléctrica

A través de un comunicado el Ente Provincial Regulador de la Electricidad destacó la importancia de la nueva infraestructura, además, que velará por la protección de los derechos de los usuarios.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) destacó la importancia de la nueva infraestructura eléctrica que se desarrollará en San Juan y aseguró que velará por la protección de los derechos de los usuarios, evitando que las inversiones vinculadas a la actividad minera generen costos adicionales para hogares, comercios e industrias de la provincia.

La definición se conoció luego de que el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), a través de la Resolución N.º 330/2026, otorgara a Vicuña Argentina S.A. (VASA) el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para avanzar con un proyecto de infraestructura eléctrica en extra alta tensión.

Desde el organismo provincial señalaron que la concreción de esta inversión representa un hecho positivo para San Juan, ya que permitirá ampliar la capacidad de transporte eléctrico hacia el noroeste provincial, fortalecer el abastecimiento energético de la región y generar mejores condiciones para el desarrollo de nuevos proyectos productivos y de energías renovables.

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En ese marco, el EPRE aseguró que supervisará el cumplimiento del compromiso asumido por VASA de financiar íntegramente las obras necesarias, con el objetivo de que la infraestructura requerida para el crecimiento de la actividad minera no implique cargas económicas adicionales para los usuarios sanjuaninos.

Además, la empresa presentó formalmente ante el organismo provincial la nota VASA N.º 00-6200-ENG-LTR-040, mediante la cual ratificó su compromiso de respetar la legislación nacional y provincial vigente. Entre los puntos destacados, la compañía manifestó su predisposición a reconocer las inversiones realizadas sobre la infraestructura existente, permitir el aprovechamiento de la capacidad excedente por parte de terceros y brindar información periódica sobre el avance de las obras.

El EPRE adelantó que impulsará las acciones necesarias para garantizar que estos compromisos se concreten de manera efectiva y oportuna, en beneficio del sistema productivo provincial y de toda la comunidad.

Asimismo, el organismo remarcó que continuará ejerciendo plenamente sus atribuciones en materia de seguridad pública de las instalaciones eléctricas, calidad del servicio y defensa de los derechos de los usuarios, exigiendo que toda conexión de las nuevas obras al sistema provincial cumpla con las normas técnicas y de seguridad vigentes.

Por último, el ente regulador reafirmó su compromiso de acompañar el crecimiento energético y productivo de San Juan, promoviendo inversiones que fortalezcan la infraestructura eléctrica de la provincia, sin descuidar la seguridad del sistema ni la calidad del servicio que reciben los sanjuaninos.

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