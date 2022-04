Hay 8 municipios interesados en hacer ecoparques y refugios caninos

Por ejemplo, si un municipio cuenta con el terreno para montar un refugio, la Provincia proporcionará la ayuda necesaria para la construcción del predio. La intención es sacar a los perros de la calle y hacerlos parte de un sistema en el cual puedan terminar consiguiendo un hogar, una vez que estén recuperados y saludables.

Entonces, son dos las propuestas que presentará ambiente. Una es la del refugio tradicional para establecer a los perros, brindarles vacunas, desparasitación, alimentos y una vez, en condiciones saludables, poder darlos en adopción. la otra idea es más "faunística". Poder tener lugares acondicionados para que la familia, además de visitar a los animales, pueda ir a pasar un rato al aire libre. Estos lugares serán llamados "ecoparques", y contarían con una infraestructura acondicionada para tal fin.

"Uno de los municipios que realizaríamos este convenio sería Ullum", adelantó el secretario de Ambiente, Francisco Guevara, quien aseguró que están dadas las condiciones para solucionar el polémico tema de los animales en situación de calle de la mejor manera. "Dotaremos de recursos, como lo venimos haciendo. Para que los municipios se sumen al compromiso de terminar con esta problemática", dijo.

Precisamente, el propio intendente de Ullum adelantó que la semana próxima, cuando regrese del país chileno, se reunirá con el titular de Ambiente para escuchar nuevas alternativas y mediar de manera conjunta, la mejor manera de sacar adelante esta situación.

perros -callejeros.jpg

Ullum le da un giro a su proyecto de eutanasia canina

"No queremos que en el municipio ocurran las tragedias que tuvo la provincia", dijo Leopoldo Soler a sanjuan8.com. Durante este jueves, se reúnen los concejales ullumeros para tomar una postura al respecto del proyecto presentado por Soler. Si bien, hay muchos que concuerdan que no es descabellado crear un refugio por 6 meses para la estadía de perros no deseados, está claro para todos los miembros del municipio que la idea tal como la presentó Soler es inviable y que debe ser modificada.

"Estoy en Chile charlando con otros intendentes sobre el tema y hay varios que tienen perreras. Habría que ver si la provincia puede disponer de los recursos para que el municipio se haga cargo de un gasto permanente como lo es el de la conservación de los perros in aeternum", sostuvo.

