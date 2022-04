Soler busca darle un giro a su proyecto de "perros no deseados"

"No podemos permitir que maten a nadie. No vamos a llegar a esa instancia, después de haber visto todo lo que ha ocurrido en los otros municipios", dejó claro el intendente este miércoles. En esa línea, y charlando con sus pares chilenos en un viaje que está efectuando por estas horas, discernió la necesidad de concretar la perrera.

"Vamos a buscar una alternativa para este proyecto. No me gusta hablar de eutanasia, no es bueno para mí, eso. Pero la realidad es que no hay otra opción para terminar con el problema que generar los perros no deseados", declaró. Es por eso que, en busca del consenso de sus concejales, Soler intentará darle una vuelta de rosca a su planteo con el visto bueno de la Secretaría de Ambiente y con la voz de proteccionistas.

"Si conseguimos fondos suficientes para poner en marcha el refugio y que los perros no deseados puedan tener una estadía, con todo lo que implican sus gastos cotidianos, vamos a darle para adelante. Y si la solución no pasa por la eutanasia, entonces quiero que encontremos otra, para darle una respuesta a la gente", sostuvo.

En ese tono, el intendente explicó que "hay perros que están en la calle desde hace muchos años, perros judicializados, perros peligrosos", y en ese marco, "hay que encontrar una solución porque no queremos que el departamento corra el riesgo de perder a nadie".

Por este tema, la semana próxima se reunirá con Francisco Guevara, en su regreso de Chile. Lo hará para concretar junto a proteccionistas una nueva propuesta para presentar a sus concejal que están a la espera de que su proyecto tenga otro color. "Voy a buscar la unanimidad", dijo.