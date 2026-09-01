El presidente Javier Milei encabezará este martes una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada, mientras que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hará lo propio en otro encuentro de la Mesa Política, donde uno de los ejes centrales será la discusión sobre la reforma electoral y la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
El Presidente participa de una nueva reunión de Gabinete en la Rosada
Entre los temas, los funcionarios libertarios, como aquellos que son provenientes del macrismo, volverán a dialogar acerca de las condiciones del acuerdo y las estrategias de negociación electoral con el PRO.