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El Presidente participa de una nueva reunión de Gabinete en la Rosada

Entre los temas, los funcionarios libertarios, como aquellos que son provenientes del macrismo, volverán a dialogar acerca de las condiciones del acuerdo y las estrategias de negociación electoral con el PRO.

El presidente Javier Milei encabezará este martes una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada, mientras que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hará lo propio en otro encuentro de la Mesa Política, donde uno de los ejes centrales será la discusión sobre la reforma electoral y la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Por otra parte, el Gabinete Nacional coordinará las distintas posturas frente a las exposiciones y foros que se llevarán a cabo en la cumbre “Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas”, organizado por el Archbridge Institute, Libertad y Progreso y Reason , donde Milei dará un discurso de cierre.

Milei cerrará un nuevo encuentro libertario que reúne a referentes políticos y economistas

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Tres horas después, se dará paso a la habitual Mesa Política de cada semana, donde a las 13 Karina Milei y el resto de la plana mayor del oficialismo que participa en estos encuentros semanales dialogarán sobre temas como la logística que implementarán por la visita del Papa León XIV a la Argentina en noviembre y el armado partidario con el objetivo puesto en las elecciones 2027.

Sobre este último tema, tanto los funcionarios libertarios, como aquellos que son provenientes del macrismo, volverán a dialogar acerca de las condiciones del acuerdo y las estrategias de negociación electoral con el PRO.

Asimismo, repasarán los consensos para avanzar con el resto de la agenda legislativa y de los proyectos que el oficialismo impulsa en el Congreso de la Nación, en un contexto clave luego de la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en la Cámara de Diputados.

Por la tarde, a las 15, el vocero presidencial Adrián Ravier brindará su conferencia de prensa semanal en Casa de Gobierno, en la que se detallarán los anuncios oficiales de la jornada.

FUENTE: Agencia NA

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