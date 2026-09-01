El Presidente participa de una nueva reunión de Gabinete en la Rosada

Tres horas después, se dará paso a la habitual Mesa Política de cada semana, donde a las 13 Karina Milei y el resto de la plana mayor del oficialismo que participa en estos encuentros semanales dialogarán sobre temas como la logística que implementarán por la visita del Papa León XIV a la Argentina en noviembre y el armado partidario con el objetivo puesto en las elecciones 2027.

Sobre este último tema, tanto los funcionarios libertarios, como aquellos que son provenientes del macrismo, volverán a dialogar acerca de las condiciones del acuerdo y las estrategias de negociación electoral con el PRO.

Asimismo, repasarán los consensos para avanzar con el resto de la agenda legislativa y de los proyectos que el oficialismo impulsa en el Congreso de la Nación, en un contexto clave luego de la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en la Cámara de Diputados.

Por la tarde, a las 15, el vocero presidencial Adrián Ravier brindará su conferencia de prensa semanal en Casa de Gobierno, en la que se detallarán los anuncios oficiales de la jornada.