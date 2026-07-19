Garrafa Hogar: cronograma de visita del 20 al 24 de julio

9 a 10 horas en el Monolito Barrio Campo Batalla (calle Bosque y Ontiveros)

10:30 a 11:30 horas en la Plaza Barrio el Bosque

12 a 13 horas en el Club Deportivo Social Cultural y Angaco (calle Aguilera s/n)

Martes 21 en Sarmiento

9 a 10 horas en Cochagual Norte (Ruta Provincial 246 norte)

10:30 a 11:30 horas en el SUM Barrio Punta del Médano (Ruta 295 y 162)

12 a 13 horas en el Centro Cultural Media Agua

Martes 21 en Pocito

11 a 13 horas en el Operativo San Juan Cerca (Escuela Especial India Mariana)

Miércoles 22 en San Martín

9 a 10 horas en el Playón Capilla de Andacollo (Boca del Tigre)

10:30 a 11:30 horas en la Escuela Combate de San Lorenzo (Colonia Fernández)

12 a 13 horas en el Playón Barrio Bella Vista (calle Rawson s/n, Dos Acequias)

Jueves 23 en Zonda

9 a 10 horas en el CIC de Zonda

10:30 a 11:30 horas en la cancha de hockey del Barrio Esperanza

12 a 13 horas en la Plaza del Gaucho

Viernes 24 en Jáchal

9 a 10 horas en la Unión Vecinal San Roque

11 a 12 horas en la Plazoleta del Barrio Bicentenario 1 (San José de Jáchal)

13 a 14 horas en el Club Andacollo (Tamberías)

15 a 16 horas en la Capilla San José de Gran China

17 a 18 horas en la Plaza Barrio Pampa Vieja 2