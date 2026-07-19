Garrafa Hogar: cronograma de visita del 20 al 24 de julio

9 a 10 horas en el Monolito Barrio Campo Batalla (calle Bosque y Ontiveros)
10:30 a 11:30 horas en la Plaza Barrio el Bosque
12 a 13 horas en el Club Deportivo Social Cultural y Angaco (calle Aguilera s/n)
Martes 21 en Sarmiento
9 a 10 horas en Cochagual Norte (Ruta Provincial 246 norte)
10:30 a 11:30 horas en el SUM Barrio Punta del Médano (Ruta 295 y 162)
12 a 13 horas en el Centro Cultural Media Agua
Martes 21 en Pocito
11 a 13 horas en el Operativo San Juan Cerca (Escuela Especial India Mariana)
Miércoles 22 en San Martín
9 a 10 horas en el Playón Capilla de Andacollo (Boca del Tigre)
10:30 a 11:30 horas en la Escuela Combate de San Lorenzo (Colonia Fernández)
12 a 13 horas en el Playón Barrio Bella Vista (calle Rawson s/n, Dos Acequias)
Jueves 23 en Zonda
9 a 10 horas en el CIC de Zonda
10:30 a 11:30 horas en la cancha de hockey del Barrio Esperanza
12 a 13 horas en la Plaza del Gaucho
Viernes 24 en Jáchal
9 a 10 horas en la Unión Vecinal San Roque
11 a 12 horas en la Plazoleta del Barrio Bicentenario 1 (San José de Jáchal)
13 a 14 horas en el Club Andacollo (Tamberías)
15 a 16 horas en la Capilla San José de Gran China
17 a 18 horas en la Plaza Barrio Pampa Vieja 2