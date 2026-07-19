En tiempo extra y con uno menos, Argentina perdió 1-0 con España

España volvió a acercarse con un remate cruzado de Marc Cucurella desde afuera del área que pasó muy cerca del palo.

En la continuidad de esa acción, Lisandro Martínez se tiró al piso y pidió el cambio, con molestias que arrastraba desde la infracción por la que había sido amonestado. Nicolás Otamendi ingresó en su lugar.

¡Alarma en Argentina, Otamendi entra al campo por una molestia de Lisandro Martínez antes del medio tiempo! pic.twitter.com/tbvUlaVSzq — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) July 19, 2026

España mantiene el control de la pelota y busca los espacios con paciencia, mientras la Argentina permanece ordenada y apuesta a recuperar para salir rápido. El equipo de Lionel Scaloni parece esperar un error de su rival para intentar lastimarlo de contraataque.

Luego de unos minutos de mayor tensión y de algunos intentos de la Argentina por adelantarse, el encuentro se disputa principalmente en la mitad de la cancha. España controla algo más la pelota y muestra una leve superioridad en el desarrollo, aunque ninguno de los dos equipos logra inquietar con claridad a los arqueros.

A los ´5, la buena respuesta del Dibu Martínez a la salida de Unai Simón fuera del área. El arquero argentino contuvo un remate de Lamine Yamal en el área. Y segundo después, el portero español salió al último tercio de la cancha para contar un pase en profundidad a Lionel Messi.

¡LO TUVO ESPAÑA!



Lamine Yamal abrió el pie y Dibu Martínez le adivinó la intención. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/SD9A4XH2SK — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

¡¡AHORA APARECIÓ UNAI SIMÓN!!



El arquero español anticipó a Lionel Messi en la ofensiva argentina. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/RMFu2R4HZ4 — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

Se terminó la espera. Llegó el partido que todo un país soñó desde el inicio del Mundial. La Selección Argentina enfrenta este domingo a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey con un objetivo gigante: defender la Copa del Mundo conquistada en Qatar 2022 y seguir escribiendo una de las páginas más gloriosas de su historia.

Del otro lado estará una España que llega como una de las mejores selecciones del torneo y que dejó en el camino a Francia en semifinales. La Roja buscará su segunda estrella, mientras que la Albiceleste intentará convertirse en el primer bicampeón mundial desde Brasil en 1962.

El encuentro también tiene un condimento especial. Será el duelo que muchos esperaban ver en la Finalissima que nunca se disputó y que ahora tendrá como escenario el partido más importante de todos: una final del mundo.

Lionel Scaloni apuesta por un equipo con tres modificaciones respecto de la épica victoria frente a Inglaterra. Regresan Rodrigo De Paul y Gonzalo Montiel, mientras que Nicolás González aparece como la sorpresa en el once inicial.

Formación de Argentina

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nicolás González; Lionel Messi (capitán) y Julián Álvarez.

DT: Lionel Scaloni.

Formación de España

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella; Rodri (capitán), Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo y Álex Baena; Mikel Oyarzabal.

DT: Luis de la Fuente.

El árbitro será el encargado de dar inicio a un encuentro que puede quedar para siempre en la historia del fútbol argentino. Si gana, la Selección levantará su cuarta Copa del Mundo y logrará un bicampeonato que ninguna selección consigue desde hace más de seis décadas.

Seguí esta cobertura en vivo, porque iremos actualizando cada jugada, las mejores acciones, los goles, las polémicas y todas las emociones de la gran final del Mundial 2026.