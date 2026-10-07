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Hallazgo histórico en Gualcamayo: encontraron valores récords de oro y plata

Un tramo de exploración arrojó 1.510 gramos de oro y 1.250 gramos de plata por tonelada, cifras que superan por diez el máximo registrado en el yacimiento jachallero. La empresa proyecta generar hasta 1.500 puestos de trabajo hacia el 2030.

Un descubrimiento sin precedentes revolucionó los trabajos de exploración en la mina Gualcamayo, ubicada en el departamento Jáchal. Durante las tareas de perforación previas al diseño de la nueva mina subterránea, un pozo registró una concentración excepcional en un tramo de 1,80 metros: 1.510 gramos por tonelada de oro y 1.250 gramos por tonelada de plata, lo que equivale a un kilo y medio de oro por tonelada de material extraído.

El gerente de Comunicación del proyecto, Santiago Victoria, destacó el impacto del hallazgo técnico en PDP: "Es una cifra que para Gualcamayo no tiene precedentes, es diez veces más de lo que jamás se había encontrado. El promedio del yacimiento es de dos gramos por tonelada. Esto genera una investigación más profunda y enfocar más exploración en este sector de 'bonanza', que abre la posibilidad de que la futura mina tome una escala potencialmente mucho mayor", explicó.

Actualmente, la compañía opera sobre un 4% de las 38.000 hectáreas que abarca la propiedad minera. Con una hoja de ruta proyectada hacia los años 2030 y 2031 para la puesta en marcha del nuevo emprendimiento subterráneo, la empresa prevé una curva ascendente de contratación que alcanzará los 1.000 trabajadores a fines de este año y llegará a un pico de 1.500 empleos directos. Además, remarcaron que el 96% de la mano de obra actual y el 70% de los proveedores pertenecen a la provincia de San Juan.

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