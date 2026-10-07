Hallazgo histórico en Gualcamayo: encontraron valores récords de oro y plata

El gerente de Comunicación del proyecto, Santiago Victoria, destacó el impacto del hallazgo técnico en PDP: "Es una cifra que para Gualcamayo no tiene precedentes, es diez veces más de lo que jamás se había encontrado. El promedio del yacimiento es de dos gramos por tonelada. Esto genera una investigación más profunda y enfocar más exploración en este sector de 'bonanza', que abre la posibilidad de que la futura mina tome una escala potencialmente mucho mayor", explicó.

Actualmente, la compañía opera sobre un 4% de las 38.000 hectáreas que abarca la propiedad minera. Con una hoja de ruta proyectada hacia los años 2030 y 2031 para la puesta en marcha del nuevo emprendimiento subterráneo, la empresa prevé una curva ascendente de contratación que alcanzará los 1.000 trabajadores a fines de este año y llegará a un pico de 1.500 empleos directos. Además, remarcaron que el 96% de la mano de obra actual y el 70% de los proveedores pertenecen a la provincia de San Juan.