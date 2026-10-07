Un descubrimiento sin precedentes revolucionó los trabajos de exploración en la mina Gualcamayo, ubicada en el departamento Jáchal. Durante las tareas de perforación previas al diseño de la nueva mina subterránea, un pozo registró una concentración excepcional en un tramo de 1,80 metros: 1.510 gramos por tonelada de oro y 1.250 gramos por tonelada de plata, lo que equivale a un kilo y medio de oro por tonelada de material extraído.
Hallazgo histórico en Gualcamayo: encontraron valores récords de oro y plata
Un tramo de exploración arrojó 1.510 gramos de oro y 1.250 gramos de plata por tonelada, cifras que superan por diez el máximo registrado en el yacimiento jachallero. La empresa proyecta generar hasta 1.500 puestos de trabajo hacia el 2030.