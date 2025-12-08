El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, comunicó el estado actualizado del Paso Internacional por Agua Negra este lunes 8 de diciembre. Según indicaron, la Ruta Nacional 150 se encuentra habilitada para circular entre las 07:00 y las 17:00 horas.
8 de diciembre: sigue habilitado el Paso de Agua Negra de 7 a 17
