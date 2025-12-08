"
San Juan 8 > San Juan > paso de Agua Negra

8 de diciembre: sigue habilitado el Paso de Agua Negra de 7 a 17

El Gobierno provincial informó que el Paso Internacional por Agua Negra está operativo entre las 7 y las 17 horas, con recomendaciones para una circulación segura.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, comunicó el estado actualizado del Paso Internacional por Agua Negra este lunes 8 de diciembre. Según indicaron, la Ruta Nacional 150 se encuentra habilitada para circular entre las 07:00 y las 17:00 horas.

Las autoridades solicitaron a los automovilistas extremar las precauciones al transitar por la zona. Entre las recomendaciones, destacaron la importancia de mantener las luces bajas encendidas, respetar los límites de velocidad y conducir con atención, ya que personal de Vialidad Nacional está trabajando en el lugar realizando tareas de mantenimiento de la ruta.

El Gobierno recordó que estas indicaciones son fundamentales para garantizar una circulación segura en uno de los pasos fronterizos clave de la provincia.

