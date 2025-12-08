8 de diciembre: sigue habilitado el Paso de Agua Negra de 7 a 17

Las autoridades solicitaron a los automovilistas extremar las precauciones al transitar por la zona. Entre las recomendaciones, destacaron la importancia de mantener las luces bajas encendidas, respetar los límites de velocidad y conducir con atención, ya que personal de Vialidad Nacional está trabajando en el lugar realizando tareas de mantenimiento de la ruta.

El Gobierno recordó que estas indicaciones son fundamentales para garantizar una circulación segura en uno de los pasos fronterizos clave de la provincia.