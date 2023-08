El vicegobernador aseguró que, en ese sentido, el gobierno nacional está trabajando. "Esperemos que se tomen las medidas complementarias para atenuar, sobre todo en los sectores más vulnerables, los impactos de la devaluación". Asimismo, aseguró que Massa emitirá la resolución de las medidas tras su visita a Estados Unidos para mantener reuniones con el Fondo Monetario Internacional.

Por su parte, agregó que en la provincia, se mantuvo comunicación con los productores y los supermercados locales por el tema. "Nosotros no somos formadores de precios, por lo general son las cadenas las que establecen los precios", aclaró, pero dentro de la opinión que le merece, aseguró que hay cierta especulación en la oferta. "Cuando los precios están tan distorsionados hay de todo un poco. La devaluación fue del 25%, ahora, hay productos en los que el dólar no tienen ningún impacto en la composición del costo. No hay razón para que se muevan de esa manera".

"Cuando el dólar bue se fue a $800 todos ajustaron para arriba, pero cuando bajó a $720 no se escuchó que retrocedan los precios. Hay una fuerte especulación y por eso, es muy importante terminar con los efectos de la inflación. Hay que recuperar la relación de los precios relativos y que la gente sepa cuándo está bien que pague un producto. Se ha perdido la noción de los precios", indicó.