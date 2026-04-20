Rectifican resoluciones sobre el suministro eléctrico para Josemaría

En concreto, se mantiene el pedido de energía por 260 megavatios (MW), destinados al funcionamiento del complejo minero a cielo abierto Josemaría.

Además, la resolución también ratifica el avance de un conjunto de obras de infraestructura eléctrica necesarias para garantizar ese suministro. Entre ellas se incluyen ampliaciones en estaciones transformadoras, nuevas conexiones de alta tensión y la construcción de una línea eléctrica de aproximadamente 167 kilómetros entre Rodeo y Chaparro.

Estas obras forman parte del proceso para obtener el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública, un paso obligatorio para habilitar este tipo de desarrollos energéticos.

Con esta rectificación, el ENRE busca precisar el alcance del proyecto energético y dar mayor claridad al expediente en curso.