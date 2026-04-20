El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) modificó dos resoluciones vinculadas al suministro de energía para un proyecto minero en San Juan. A través de la Resolución ENRE N° 214/2026, el organismo corrigió puntos clave de las resoluciones N° 79/2026 y N° 165/2026.
Rectifican resoluciones sobre el suministro eléctrico para Josemaría
El cambio principal, empleado por ENRE, es que ahora se aclara que la solicitud de acceso a la capacidad de transporte eléctrico es exclusivamente para abastecer al proyecto minero Josemaría.