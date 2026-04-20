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Rectifican resoluciones sobre el suministro eléctrico para Josemaría

El cambio principal, empleado por ENRE, es que ahora se aclara que la solicitud de acceso a la capacidad de transporte eléctrico es exclusivamente para abastecer al proyecto minero Josemaría.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) modificó dos resoluciones vinculadas al suministro de energía para un proyecto minero en San Juan. A través de la Resolución ENRE N° 214/2026, el organismo corrigió puntos clave de las resoluciones N° 79/2026 y N° 165/2026.

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El cambio principal es que ahora se aclara que la solicitud de acceso a la capacidad de transporte eléctrico es exclusivamente para abastecer al proyecto minero Josemaría (fase 1), y ya no incluye al emprendimiento Filo del Sol, como figuraba anteriormente.

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En concreto, se mantiene el pedido de energía por 260 megavatios (MW), destinados al funcionamiento del complejo minero a cielo abierto Josemaría.

Además, la resolución también ratifica el avance de un conjunto de obras de infraestructura eléctrica necesarias para garantizar ese suministro. Entre ellas se incluyen ampliaciones en estaciones transformadoras, nuevas conexiones de alta tensión y la construcción de una línea eléctrica de aproximadamente 167 kilómetros entre Rodeo y Chaparro.

Estas obras forman parte del proceso para obtener el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública, un paso obligatorio para habilitar este tipo de desarrollos energéticos.

Con esta rectificación, el ENRE busca precisar el alcance del proyecto energético y dar mayor claridad al expediente en curso.

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