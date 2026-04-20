Los tenistas argentinos tienen rivales para el Masters de Madrid

En la primera ronda, Mariano Navone tendrá un más que interesante enfrentamiento con el portugués Nuno Borges, mientras que Camilo Ugo Carabelli y Thiago Tirante se medirán con el francés Gael Monfils y el español Roberto Bautista Agut, respectivamente, dos jugadores que atraviesan su última temporada como profesionales.

Por otra parte, Juan Manuel Cerúndolo, que este año busca meterse por primera vez en su carrera en el top 100, tendrá una dura prueba frente al alemán Daniel Altmaier.

Por último, Sebastián Báez se cruzará con un jugador proveniente de la qualy y Francisco Comesaña, que atraviesa un 2026 para el olvido, buscará dar la sorpresa ante el checo Tomas Machac.

En lo que respecta a Cerúndolo y Etcheverry, que debutarán en la segunda ronda, sus respectivos oponentes serán el español Yannick Hanfmann o el estadounidense Marcos Giron, y el austríaco Sebastian Ofner o un jugador proveniente de la clasificación.

Sebastián Báez - 2026

Los rivales de los argentinos en el Masters de Madrid: