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Hualilán refrorzó su sistema de respuesta ante emergencias con simulacros

Hualilán realizó un simulacro de rescate de altura en el marco del Mes de la Salud y la Seguridad. Recreó una situación crítica durante tareas de mantenimiento.

Con un fuerte compromiso con la seguridad de sus trabajadores, la mina Hualilán puso en marcha, en el marco del Mes de la Salud y la Seguridad, la campaña “Los primeros 5 minutos salvan vidas”, una iniciativa orientada a fortalecer la capacidad de respuesta inmediata del personal ante situaciones de emergencia.

Como parte de esta acción, la Brigada de Emergencia llevó adelante un simulacro de rescate en altura, en el que se recreó una situación crítica durante tareas de mantenimiento en el sector superior del domo. El ejercicio incluyó la atención y estabilización de una persona inconsciente, con medición de tiempos de respuesta y aplicación de técnicas de rescate mediante escalera y sistemas de cuerdas.

La campaña tiene como objetivo principal reforzar el rol del personal operativo como primer respondiente, promoviendo una actuación segura, ordenada y eficaz en los primeros minutos de una emergencia, etapa clave para evitar la gravedad de lesiones y minimizar riesgos.

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En este sentido, la iniciativa contempla la instalación de cartelería en puntos estratégicos, la difusión de protocolos en reuniones de seguridad, el refuerzo en las inducciones de personal y la integración con simulacros programados en campo.

“La seguridad es un valor central en cada una de nuestras operaciones. Por eso trabajamos en fortalecer la preparación de nuestros equipos, entendiendo que una respuesta rápida y adecuada en los primeros minutos puede marcar la diferencia. Este tipo de campañas nos permite seguir consolidando una cultura preventiva y alineada con los más altos estándares”, expresó Sonia Delgado, directora ejecutiva de Challenger Gold y presidente de Golden Mining.

Desde la compañía destacaron que estas acciones permiten mejorar la coordinación entre equipos, reducir los tiempos de respuesta ante emergencias y fortalecer una cultura de seguridad basada en la prevención y la capacitación continua. La actividad fue coordinada por Carlos Pereyra y Cristian Paez

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