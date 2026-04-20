Hualilán refrorzó su sistema de respuesta ante emergencias con simulacros

En este sentido, la iniciativa contempla la instalación de cartelería en puntos estratégicos, la difusión de protocolos en reuniones de seguridad, el refuerzo en las inducciones de personal y la integración con simulacros programados en campo.

“La seguridad es un valor central en cada una de nuestras operaciones. Por eso trabajamos en fortalecer la preparación de nuestros equipos, entendiendo que una respuesta rápida y adecuada en los primeros minutos puede marcar la diferencia. Este tipo de campañas nos permite seguir consolidando una cultura preventiva y alineada con los más altos estándares”, expresó Sonia Delgado, directora ejecutiva de Challenger Gold y presidente de Golden Mining.

Desde la compañía destacaron que estas acciones permiten mejorar la coordinación entre equipos, reducir los tiempos de respuesta ante emergencias y fortalecer una cultura de seguridad basada en la prevención y la capacitación continua. La actividad fue coordinada por Carlos Pereyra y Cristian Paez