Con un fuerte compromiso con la seguridad de sus trabajadores, la mina Hualilán puso en marcha, en el marco del Mes de la Salud y la Seguridad, la campaña “Los primeros 5 minutos salvan vidas”, una iniciativa orientada a fortalecer la capacidad de respuesta inmediata del personal ante situaciones de emergencia.
Hualilán refrorzó su sistema de respuesta ante emergencias con simulacros
Hualilán realizó un simulacro de rescate de altura en el marco del Mes de la Salud y la Seguridad. Recreó una situación crítica durante tareas de mantenimiento.