Gattoni: "De ninguna manera Uñac se va a bajar de la candidatura"

En ese tono habló de las repercusiones y especulaciones que se tejieron en torno a la posible marcha atrás del gobernador como candidato. "De ninguna manera Uñac se va a bajar de la candidatura. Su padre le decía una frase, "las batallas que no se enfrentan, te siguen toda la vida y lo que no te mata te hace más fuerte. Uñac no está contemplando bajarse de la candidatura", dijo.