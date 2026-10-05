El cronograma y horarios de Colapinto en el GP de Singapur

El sábado los fanáticos de Colapinto y de la Fórmula 1 tendrán que volver a poner la alarma, ya que la carrera sprint está programada para las 6 de la mañana, mientras que la clasificación para la carrera principal será solo unas horas después, a las 10.

Finalmente, el domingo finalizará la actividad en el GP de Singapur con la carrera principal, que iniciará a las 9 de la mañana, en caso de que el clima lo permita.

Colapinto viene de tener una discreta actuación en el GP de Bahréin, que se llevó a cabo en Malasia debido a la guerra en Medio Oriente, donde finalizó en el decimotercer puesto tras largar en la penúltima posición por las sanciones que arrastraba.

El ganador de dicha carrera fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien consiguió su primera victoria en la temporada, mientras que en la segunda posición finalizó el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), que ya olfatea el título.

El cronograma y horarios del GP de Singapur de Fórmula 1

Viernes 9/10:

Práctica libre a las 5:30

Clasificación para la carrera sprint a las 9:30

Sábado 10/10:

Carrera sprint a las 6

Clasificación para la carrera principal a las 10

Domingo 11/10: