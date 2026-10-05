Quién fue el primer eliminado de MasterChef

La verdadera tensión de la noche se concentró en el tercer grupo, conformado por Pachu Peña, Diego Ramos y Alejandro Lerner, quienes presentaron los platos peor valorados de la jornada. “No están acá por ser los mejores platos. Son los tres platos peor logrados de la noche, uno de ustedes tres abandona las cocinas de MasterChef Celebrity esta noche”, remarcó Germán Martitegui, al anunciar la instancia decisiva de la gala.

El plato del humorista fue el que concentró la devolución más extensa y dura de la noche. El humorista presentó su creación bajo el nombre de “Mila Clown”, una milanesa decorada con una cara de payaso que, según explicó, representaba a su propio ser. El jurado celebró inicialmente el aspecto visual de la propuesta, aunque los elogios no tardaron en transformarse en observaciones críticas sobre el resultado final del plato.

Entre los detalles que generaron mayor controversia apareció un pedazo de film plástico que quedó adherido a la carne durante la preparación, lo que Betular calificó de inmediato como un caso de “contaminación física”. “Eso es contaminación física”, remarcó el jurado, a lo que el ex Peligro sin codificar intentó justificarse al señalar que había retirado el plástico de forma completa, aunque reconoció que un fragmento pudo haber quedado adherido “entre tanto martilleo” de la carne.

El problema no se limitó al plástico. Betular advirtió además que buena parte de lo que aparentaba ser queso en el plato era en realidad grasa cruda, uno de los errores más graves que puede cometer un participante en la instancia de devolución. “No es queso, es grasa. Es grasa cruda, no hay nada peor”, sentenció el jurado, mientras Martitegui coincidía con el diagnóstico entre risas.

La guarnición tampoco logró convencer al jurado. El comediante había presentado un puré rústico elaborado con manteca, nuez moscada, leche y crema, al que decidió no tamizar por decisión propia. “El puré no tiene nada, Pachu, es papa hervida pisada”, describió Betular, quien remarcó el contraste entre la apariencia inicial del plato y su resultado real al momento de probarlo: “Es muy engañoso el plato, porque estéticamente decís ‘guau’, y cuando lo probás, no es ‘guau’”.

Martitegui fue contundente al describir el nivel de la propuesta culinaria y la calificó entre las peores que recordaba haber probado. “Yo con esto ya me hubiera ido de donde estaba comiendo y no vuelvo nunca más”, lanzó el chef, en una de las devoluciones más duras de la noche. Maru Botana, por su parte, resumió el clima de la devolución con una frase breve: “Noche complicada, Pachu”.

Finalmente, tras un debate que el propio jurado calificó como complejo por tratarse de la primera eliminación de la temporada, la decisión recayó sobre el actor. “El cocinero que será el primer eliminado de esta temporada y abandona las cocinas de MasterChef Celebrity es Pachu Peña”, confirmó Martitegui, quien agregó una reflexión sobre el breve paso del humorista por el certamen: “Te vimos muy poco lamentablemente, fue una alegría conocerte un poco, fue muy corto. Creo que los nervios o lo que sea no te dejaron mostrar todo el potencial que podías tener”.

Betular retomó la palabra para indagar sobre la experiencia general del participante dentro de las cocinas del reality. “Corto pero bueno, ¿la pasaste bien esta semana?”, consultó el pastelero, a lo que Pachu Peña respondió con gratitud hacia el resto del equipo: “La pasé muy bien, gracias a todos de corazón, me trataron maravillosamente bien”. Como es tradición en cada primera eliminación del ciclo, el jurado le consultó además si estaría dispuesto a regresar en una eventual instancia de repechaje, a lo que el humorista respondió de manera afirmativa.

Maru Botana, por su parte, remarcó el vacío que dejará la salida del participante dentro del estudio. “Yo creo que lo que más vamos a extrañar es tu risa del fondo y tu humor, me encantaría que vuelvas en el repechaje”, expresó la jurado, visiblemente conmovida por la despedida. Antes de retirarse del estudio, Pachu Peña dejó una frase que suele repetir en sus presentaciones: “Recuerden, un día sin risas es un día perdido”. Con esas palabras, dejó su delantal sobre la estación de trabajo y abandonó las cocinas entre lágrimas, mientras sus compañeros lo despedían con aplausos.