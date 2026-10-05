La UFI Genérica dio detalles del enfrentamiento a tiros en La Bebida

El ayudante fiscal, señaló que, una vez que el hombre ingresó a su casa, desde la calle le dispararon a través de una ventana. El proyectil impactó en la zona del pecho y también sufrió una lesión en un dedo al intentar protegerse.

El hombre fue trasladado al Hospital Rawson, donde fue atendido y posteriormente dado de alta. Sánchez, explicó que el disparo habría sido realizado con un arma de fabricación casera, conocida como "tumbera", cargada con perdigones, por lo que las lesiones no revistieron gravedad.

Durante el enfrentamiento se habrían efectuado otros disparos, aunque ninguno provocó otras personas heridas. Los investigadores también trabajan sobre la posible utilización de un arma calibre .22 y buscan avanzar en el secuestro de las armas involucradas.

Por el momento no hay personas detenidas, aunque la mayoría de los participantes ya fueron identificados. El fiscal indicó que se tomarán medidas respecto de las personas señaladas y de las armas de fuego que podrían haber sido utilizadas.

Además, la investigación analiza varios videos que comenzaron a circular en redes sociales y que muestran parte de los enfrentamientos. Esas imágenes serán incorporadas como elementos para intentar reconstruir lo ocurrido e identificar la participación de cada uno de los involucrados.