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Sigue internado en estado reservado el conductor despedido tras un fuerte impacto

El automovilista salió despedido por la ventanilla tras el fuerte impacto en Ignacio de la Roza y Sarmiento, continúa internado.

Un tremendo siniestro vial registrado durante la mañana del domingo en pleno centro capitalino dejó a un hombre hospitalizado en grave estado. El hecho involucró a un Fiat Idea, conducido por el ciudadano de apellido Muñoz, y a una camioneta Chevrolet S10, guiada por un hombre de nacionalidad chilena con "arraigo en la provincia".

Según detalló la ayudante fiscal Roxana Fernández, de la UFI Delitos Especiales, la camioneta circulaba por avenida Ignacio de la Roza de oeste a este, mientras que el automóvil lo hacía por calle Sarmiento de norte a sur. En la intersección de ambas arterias se produjo el fuerte impacto que provocó que el Fiat Idea se desplazara y colisionara contra varios vehículos que se encontraban estacionados sobre el margen sur de la avenida.

A raíz de la violencia del choque, el conductor del Fiat Idea salió despedido del habitáculo a través de la ventanilla del acompañante. En el lugar, una médica transeúnte le brindó las primeras asistencias antes de ser trasladado de urgencia al hospital. "El día de ayer recibimos un radiograma a las 11 de la mañana, donde aparentemente era un TEC moderado y politraumatismos. Si bien es reservado lo que hemos sabido hasta el momento, en cuanto a su salud solo sabemos que ha evolucionado, pero todavía continúa en estado reservado y en terapia internado", explicó la fiscal.

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Por su parte, el personal de Tránsito le realizó el control de alcotest al conductor de la Chevrolet S10, el cual dio resultado negativo. Este automovilista no requirió internación, presentó toda la documentación correspondiente y se puso a disposición de las autoridades. Ambos conductores eran los únicos ocupantes de sus respectivos rodados.

Respecto a la investigación para establecer las responsabilidades y la mecánica del choque, la representante del Ministerio Público Fiscal indicó que se han solicitado las grabaciones de las cámaras de seguridad del SISEM ubicadas en la esquina y que se aguardan los resultados de los peritajes de velocidad. "Por ahora necesitamos tener el resultado para que, en base a la mecánica, determinar quién tiene la responsabilidad", concluyó Fernández.

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