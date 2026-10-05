Sigue internado en estado reservado el conductor despedido tras un fuerte impacto

Según detalló la ayudante fiscal Roxana Fernández, de la UFI Delitos Especiales, la camioneta circulaba por avenida Ignacio de la Roza de oeste a este, mientras que el automóvil lo hacía por calle Sarmiento de norte a sur. En la intersección de ambas arterias se produjo el fuerte impacto que provocó que el Fiat Idea se desplazara y colisionara contra varios vehículos que se encontraban estacionados sobre el margen sur de la avenida.

A raíz de la violencia del choque, el conductor del Fiat Idea salió despedido del habitáculo a través de la ventanilla del acompañante. En el lugar, una médica transeúnte le brindó las primeras asistencias antes de ser trasladado de urgencia al hospital. "El día de ayer recibimos un radiograma a las 11 de la mañana, donde aparentemente era un TEC moderado y politraumatismos. Si bien es reservado lo que hemos sabido hasta el momento, en cuanto a su salud solo sabemos que ha evolucionado, pero todavía continúa en estado reservado y en terapia internado", explicó la fiscal.