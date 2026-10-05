Un tremendo siniestro vial registrado durante la mañana del domingo en pleno centro capitalino dejó a un hombre hospitalizado en grave estado. El hecho involucró a un Fiat Idea, conducido por el ciudadano de apellido Muñoz, y a una camioneta Chevrolet S10, guiada por un hombre de nacionalidad chilena con "arraigo en la provincia".
Sigue internado en estado reservado el conductor despedido tras un fuerte impacto
El automovilista salió despedido por la ventanilla tras el fuerte impacto en Ignacio de la Roza y Sarmiento, continúa internado.