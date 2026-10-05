Lara López Calvo, disertará en la FNS Forum 2026

El jueves 19 de noviembre, de 16 a 22 horas, el Teatro del Bicentenario será sede de una nueva edición de las charlas inspiracionales del FNS Forum. En el marco de la Fiesta Nacional del Sol, tres speakers de trascendencia nacional brindarán herramientas, experiencias, conocimiento y nuevas perspectivas que impulsen a quienes están construyendo el futuro de San Juan.

Lara López Calvo es economista (egresada de la Universidad de Buenos Aires) y Magíster en Finanzas (egresada de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina). Hace años analiza la coyuntura económica en los principales medios de comunicación del país, acercando la macroeconomía al día a día de las personas. Es creadora de una de las comunidades de finanzas más grandes de la Argentina, donde impulsa la educación financiera con un enfoque claro, práctico y accesible. En 2025 fue distinguida como Joven de Excelencia por el Rotary Club por su aporte a la educación financiera.