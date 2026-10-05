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Lara López Calvo, disertará en la FNS Forum 2026

Lara López Calvo es economista y Magíster en Finanzas . Hace años analiza la coyuntura económica en los principales medios de comunicación del país, acercando la macroeconomía al día a día de las personas.

La economista y Magíster en Finanzas estará presente en FNS Forum 2026 para hablar de finanzas para emprendedores y Pymes. Próximamente se confirmarán los otros dos speakers que formarán parte de las charlas inspiracionales.

El jueves 19 de noviembre, de 16 a 22 horas, el Teatro del Bicentenario será sede de una nueva edición de las charlas inspiracionales del FNS Forum. En el marco de la Fiesta Nacional del Sol, tres speakers de trascendencia nacional brindarán herramientas, experiencias, conocimiento y nuevas perspectivas que impulsen a quienes están construyendo el futuro de San Juan.

Lara López Calvo es economista (egresada de la Universidad de Buenos Aires) y Magíster en Finanzas (egresada de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina). Hace años analiza la coyuntura económica en los principales medios de comunicación del país, acercando la macroeconomía al día a día de las personas. Es creadora de una de las comunidades de finanzas más grandes de la Argentina, donde impulsa la educación financiera con un enfoque claro, práctico y accesible. En 2025 fue distinguida como Joven de Excelencia por el Rotary Club por su aporte a la educación financiera.

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¿Cómo financiar tu negocio?, ¿En qué invertir? y ¿Cómo planificar el próximo paso? son algunos de los interrogantes que López Calvo abordará en su conferencia. El formato de estas exposiciones contempla 40 minutos de charla y un espacio de 20 minutos para preguntas del público.

Las entradas para las charlas inspiracionales del FNS Forum son gratuitas, con inscripción previa. Próximamente compartirá el formulario de inscripciones para quienes deseen participar.

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