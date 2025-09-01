"
Foro de Turismo: disertantes internacionales y nacionales en San Juan

El 4 y 5 de septiembre, el eje de esta ediición será "Transformando destinos: Innovación, tecnología y sostenibilidad para un turismo inteligente”.

A lo largo de las jornadas de los próximos 4 y 5 de septiembre, el Teatro del Bicentenario será sede del Foro Nacional de Turismo que, en esta edición, tendrá como eje el lema "Transformando destinos: Innovación, tecnología y sostenibilidad para un turismo inteligente”.

En el marco de este encuentro, 8 disertantes internacionales y 14 nacionales encabezarán “Charlas Magistrales y Paneles”. Allí, gestores públicos del ámbito nacional y de destinos latinoamericanos y de España que han implementado estrategias DTI, compartirán conceptos e iniciativas sobre innovación, gobernanza y experiencias en terreno con participación de la gestión pública y del sector privado.

Además, la agenda propone un “Meet & Greet”, un espacio exclusivo de vinculación directa con los disertantes, para que los asistentes al evento tengan la posibilidad de intercambiar ideas, generar contactos estratégicos y abrir oportunidades de colaboración.

Cabe mencionar, que los participantes podrán acceder a un “Taller práctico de aplicación del modelo DTI”. De la mano de 6 referentes del sector académico (nacionales e internacionales), se trabajará en mesas colaborativas para co-crear soluciones innovadoras que brinden respuestas a los nuevos desafíos de los destinos turísticos.

También habrá una activa participación de representantes de provincias y municipios argentinos que compartirán sus avances en la implementación del modelo DTI. En paralelo, se desarrollarán talleres de trabajo guiados por destacados referentes internacionales del modelo DTI y de la academia.

Además, el programa contempla la realización de un Panel de Financiamiento, donde se presentarán herramientas concretas para el desarrollo de proyectos turísticos inteligentes, a cargo de referentes de organismos de financiamiento a nivel nacional e internacional.

El Foro también entregará, a los asistentes, materiales metodológicos y herramientas prácticas para impulsar la transformación inteligente de destinos en todo el país. Entre ellos, un manual de trabajo y un documento síntesis que reunirán experiencias, recursos y conceptos clave abordados durante el evento.

La participación es libre y gratuita, con cupos limitados, y requiere inscripción previa a través del formulario que se encuentra disponible en este link.

