Turismo cerró una temporada con buena ocupación y visitantes del exterior

Según el análisis del sector, muchos visitantes optaron por destinos alejados de los centros urbanos, lo que favoreció especialmente a las localidades del interior.

Impacto económico del movimiento turístico

La actividad turística generó un movimiento económico significativo para distintos sectores vinculados al rubro, como la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio.

Solo durante la primera quincena de enero ingresaron alrededor de 6.500 millones de pesos, cifra que fue superada en la segunda mitad del mes y que continuó creciendo durante el resto de la temporada.

Si bien todavía no se cuenta con un balance final, desde el área de Turismo señalaron que el impacto fue especialmente positivo para el sector privado, que concentra gran parte de la actividad económica vinculada al turismo.

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El movimiento también estuvo impulsado por fiestas departamentales y eventos deportivos, que en algunos casos lograron niveles de ocupación plena en localidades turísticas.

Entre las celebraciones que más visitantes convocaron se destacaron la Fiesta de la Semilla en Iglesia y el Safari Tras las Sierras en Valle Fértil, actividades que generaron un fuerte flujo de turistas y movimiento en la economía local.

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En cuanto al origen de los visitantes, el principal flujo nacional provino de la Provincia de Buenos Aires, seguido por turistas de Córdoba y Mendoza.

También se registró la llegada de turistas internacionales, especialmente desde Chile, favorecida por el tránsito a través del Paso de Agua Negra. Durante la temporada además arribaron visitantes de Estados Unidos, Canadá y Brasil.

Otro de los aspectos mejor valorados por quienes visitaron la provincia fue la hospitalidad de los sanjuaninos, una característica que suele destacarse en los estudios de percepción del destino.