Turismo cerró una temporada con buena ocupación y visitantes del exterior
La temporada de verano cerró con una ocupación turística cercana al 60%. Calingasta fue el destino más elegido y se registró un importante movimiento económico y llegada de turistas extranjeros.
La temporada turística de verano 2025-2026 dejó un balance positivo en la provincia, con niveles de ocupación hotelera que se mantuvieron en promedio entre el 60% y el 65% durante enero y febrero.
Los datos relevados por el área de estadísticas del sector muestran que el movimiento se sostuvo en los principales destinos, especialmente en los departamentos del interior y las zonas cordilleranas, donde se concentró gran parte de la demanda turística.
El departamento que registró mayor afluencia de visitantes fue Calingasta, con la localidad de Barreal como uno de los puntos más convocantes de la temporada. Detrás se ubicaron Iglesia, Valle Fértil y Jáchal, que también mostraron una importante demanda durante los meses estivales.
Según el análisis del sector, muchos visitantes optaron por destinos alejados de los centros urbanos, lo que favoreció especialmente a las localidades del interior.
Impacto económico del movimiento turístico
La actividad turística generó un movimiento económico significativo para distintos sectores vinculados al rubro, como la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio.
Solo durante la primera quincena de enero ingresaron alrededor de 6.500 millones de pesos, cifra que fue superada en la segunda mitad del mes y que continuó creciendo durante el resto de la temporada.
Si bien todavía no se cuenta con un balance final, desde el área de Turismo señalaron que el impacto fue especialmente positivo para el sector privado, que concentra gran parte de la actividad económica vinculada al turismo.
El movimiento también estuvo impulsado por fiestas departamentales y eventos deportivos, que en algunos casos lograron niveles de ocupación plena en localidades turísticas.
Entre las celebraciones que más visitantes convocaron se destacaron la Fiesta de la Semilla en Iglesia y el Safari Tras las Sierras en Valle Fértil, actividades que generaron un fuerte flujo de turistas y movimiento en la economía local.
En cuanto al origen de los visitantes, el principal flujo nacional provino de la Provincia de Buenos Aires, seguido por turistas de Córdoba y Mendoza.
También se registró la llegada de turistas internacionales, especialmente desde Chile, favorecida por el tránsito a través del Paso de Agua Negra. Durante la temporada además arribaron visitantes de Estados Unidos, Canadá y Brasil.
Otro de los aspectos mejor valorados por quienes visitaron la provincia fue la hospitalidad de los sanjuaninos, una característica que suele destacarse en los estudios de percepción del destino.