Gran Hermano: Charlotte Caniggia fue eliminada y sólo quedan dos finalistas

El momento de la eliminación fue anunciado por Santiago del Moro, quien confirmó que Charlotte debía abandonar la casa más famosa. "Se va de la casa más famosa, ubicando el tercer puesto, sí, en la tercera posición, sale de Gran Hermano: ¡Charlotte!", anunció el conductor.

La noticia fue celebrada con muchísima emoción por Sol, que inmediatamente entendió que su lugar en la competencia estaba asegurado. "¡Vamos, vamos!", gritó eufórica al enterarse de que pasaba a la final junto a Yipio.