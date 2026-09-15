La gran final de Gran Hermano Generación Dorada ya tiene a sus dos protagonistas. Luego de una noche de mucha expectativa, Yipio y Sol Abraham se convirtieron en las finalistas que continuarán en carrera por el título, mientras que Charlotte Caniggia quedó eliminada en el tercer puesto por decisión del público.
Gran Hermano: Charlotte Caniggia fue eliminada y sólo quedan dos finalistas
Charlotte Caniggia abandonó la casa de Gran Hermano y culminó en el tercer lugar. Yipio y Sol Abraham son las que competirán por el primer premio.