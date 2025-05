Femicidio de Yanina Pérez: ¿El imputado quedará en libertad en junio?

Leé también: El acusado del femicidio de Yanina Pérez intentó agredir a un fiscal

Si bien estaba en Tribunales, Pérez pidió seguir la audiencia por videollamada y el juez Sergio López Martí dio lugar a este pedido.

(Foto: Canal 8)

Tras aceptar a Leveque como defensora y ella a Pérez como defendido, el Ministerio Público Fiscal pidió una reprogramación de la audiencia, algo que había acordado con la defensora del imputado, previamente. Dado que no había tenido acceso hasta ese momento de los pormenores de la causa, ya que fue notificada a las 13:10 de su designación, Leveque pidió que la misma se reanudará dentro de un plazo no menor a los 20 días hábiles. En tanto, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que los días debían ser "corridos" y aclaró que no correspondía una prórroga porque la anterior defensa ya había hecho uso de este derecho, por 10 días.

(Foto: Canal 8)

Finalmente, el juez López Martí resolvió la "suspensión de la audiencia de control de acusación por 20 días hábiles".

(Foto: Canal 8)

El femicida de Yanina Pérez, ¿puede quedar en libertad?

El próximo 18 de junio vence el plazo de la prisión preventiva otorgada a Ariel Omar Pérez. Teniendo en cuenta que al momento de la reanudación de la audiencia, esta fecha ya habrá transcurrido, el Ministerio Público Fiscal pidió la extensión de la prisión aduciendo que existe peligro de fuga.

En este sentido, el juez determinó que Pérez continúe detenido, "hasta que culmine el debate", recordando que tras el hecho que se investiga, el imputado se dio a la fuga.