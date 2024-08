Femicidio de Yanina: los audios donde el acusado reconoce el crimen

Según informaron fuentes judiciales, en los dos audios, el acusado mantiene conversaciones con su hermana. En esos diálogos, el sospechoso reconoce la autoría del crimen y, además, hablan de la estrategia de hacerse pasar como inimputable para zafar de una posible condena a prisión perpetua.

En uno de los audios, a los que tuvo acceso es medio, el acusado y su hermana hablan sobre la estrategia de defensa:

H- ¿Ha ido el abogado ahora?

A.P.- Ni ha pasado por aquí.

H- Porque no sabía si iba hoy o mañana.

A.P.- ¿Qué es lo que quiere hacer?

H- Dice que te va a hacer atender con un psiquiatra amigo de él para ver si podés zafar de la perpetua.

A.P.- ¿Y si me boto más a tonto “mongol”?

H- Para eso quiere hablar con vos, para que te tirés a medio “mongol, más de lo que sos.

A.P.- ¿Más todavía?

H- (Risas)

A.P.- Y bueno, sí.

En el segundo, el imputado reconoce la autoría del crimen.

A.P.- Si he tenido el coraje de matarla, tengo que tener el coraje de estar preso. Y cuando me pidan el arma, ¿qué le digo? El cuchillo, cuando me lo pidan.

H- deciles que lo has tirado. El abogado me ha dicho que vos tenés que decir que estás arrepentido. Que sí lo has hecho, pero que estás arrepentido, para poder sacar el papel, como que estás arrepentido. No vas a decirles que estás contento.

Embed - FEMICIDIO DE YANINA PÉREZ: ESCUCHAS COMPLICAN AL ACUSADO

Esta prueba fundamental para la causa es clave para que la Fiscalía pueda demostrar que el acusado era consciente de sus actos, situación que ya fue acreditada con el estudio psiquiátrico de imputabilidad, y para evidenciar la autoría del crimen.

Mientras tanto, el fiscal pidió un informe a la Comisaría 20 de Angaco, debido a que desde la defensa aseguran que la víctima lo habría amenazado en vida al imputado.

Cabe recordar que Ariel Pérez tiene dos condenas por lesiones agravadas por el vínculo contra la pareja previa que tuvo a su relación con Yanina. La primera es del 15 de noviembre de 2018, donde fue condenado a 1 año de prisión por desobediencia a una orden judicial en concurso ideal con amenazas (en 3 hechos), y lesiones agravadas por el vínculo y desobediencia a una orden judicial.

Luego, el 13 de marzo de 2020, fue condenado por lesiones leves agravadas por el vínculo. En este caso, intentó matar a su expareja cuando le clavó una puñalada en la espalda. Por esto, fue condenado a un año de prisión. Este testimonio será aportado a la causa y será fundamental para la prueba contra el imputado.

De forma paralela, el ministerio Público Fiscal avanza en la acusación contra Ariel Pérez, por homicidio doblemente agravado, por el vínculo y por violencia de género, que en caso de llegar a juicio y ser encontrado culpable, tiene una pena de condena a prisión perpetua.