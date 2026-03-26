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Exitosa implementación de Tribuna Segura en la cancha de Desamparados

El operativo se realizó en el encuentro entre Desamparados y Trinidad, con controles de ingreso y fuerte presencia policial. La medida busca prevenir hechos de violencia y garantizar una experiencia más segura en las canchas.

Por primera vez, un partido de la Liga Sanjuanina de Fútbol implementó el programa Tribuna Segura en el encuentro entre Desamparados y Trinidad, disputado en la cancha del Víbora. La iniciativa fue coordinada por la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, a través de la Policía, con el objetivo de reforzar los controles y prevenir incidentes.

El operativo contó con la participación de 50 efectivos de las direcciones D3 y D8, junto a personal del GAM, Infantería, GERAS y distintas comisarías. El despliegue permitió ordenar el ingreso al estadio y acompañar el desarrollo del partido con mayor control.

Para quienes fueron a la cancha, la diferencia estuvo en los controles y en la organización del ingreso, generando un entorno más previsible. Este tipo de acciones busca consolidar espacios deportivos donde el foco vuelva a estar en el juego y en el disfrute de las familias.

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La implementación de este sistema es resultado de un trabajo articulado entre la Secretaría de Seguridad, la Liga Sanjuanina y los clubes involucrados. A partir de un convenio con Nación, se avanzó en la adaptación de un protocolo local que apunta a erradicar la violencia en el fútbol.

El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, estuvo acompañando este suceso del fútbol local. También estuvieron el subjefe de Policía, Germán Videla; director del CISEM, Alejandro Cerimedo; vicepresidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol, Pedron Campos y dirigentes del fútbol local

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