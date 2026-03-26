Exitosa implementación de Tribuna Segura en la cancha de Desamparados

El operativo contó con la participación de 50 efectivos de las direcciones D3 y D8, junto a personal del GAM, Infantería, GERAS y distintas comisarías. El despliegue permitió ordenar el ingreso al estadio y acompañar el desarrollo del partido con mayor control.

Para quienes fueron a la cancha, la diferencia estuvo en los controles y en la organización del ingreso, generando un entorno más previsible. Este tipo de acciones busca consolidar espacios deportivos donde el foco vuelva a estar en el juego y en el disfrute de las familias.