Por primera vez, un partido de la Liga Sanjuanina de Fútbol implementó el programa Tribuna Segura en el encuentro entre Desamparados y Trinidad, disputado en la cancha del Víbora. La iniciativa fue coordinada por la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, a través de la Policía, con el objetivo de reforzar los controles y prevenir incidentes.
Exitosa implementación de Tribuna Segura en la cancha de Desamparados
El operativo se realizó en el encuentro entre Desamparados y Trinidad, con controles de ingreso y fuerte presencia policial. La medida busca prevenir hechos de violencia y garantizar una experiencia más segura en las canchas.