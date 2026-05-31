"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > alcohol

Alcohol, menores y falta de habilitación: clausuranron un salón de eventos

El operativo se realizó durante la madrugada en un salón sobre Avenida Rawson. La Policía detectó que el evento no contaba con habilitación y trasladó a los adolescentes para ser retirados por sus padres.

Lo que debía ser una celebración de 15 años terminó con un importante despliegue policial y la clausura de un salón de eventos en Caucete. Durante la madrugada de este sábado, efectivos de la Comisaría 9ª intervinieron en una fiesta donde encontraron a alrededor de 100 menores de edad y una importante cantidad de bebidas alcohólicas.

El procedimiento se inició cerca de las 4:14, luego de una alerta emitida por el sistema de monitoreo del CISEM. Las cámaras de seguridad ubicadas en la zona detectaron movimiento en un salón situado sobre Avenida Rawson, donde aparentemente se estaba desarrollando un evento masivo.

Al llegar al lugar, los uniformados entrevistaron al responsable del inmueble y posteriormente a una mujer que se identificó como la organizadora de la fiesta. Según manifestó, se trataba de un cumpleaños de 15 años.

image

Sin embargo, durante la inspección, los efectivos constataron que el salón no contaba con la habilitación correspondiente para la realización del evento. Además, verificaron la presencia de aproximadamente un centenar de adolescentes y gran cantidad de bebidas alcohólicas en el interior del establecimiento.

Frente a esta situación, la Policía dispuso la inmediata clausura del lugar y el traslado de los menores a la dependencia policial, donde posteriormente fueron retirados por sus padres o tutores.

Las actuaciones fueron realizadas bajo las directivas del comisario inspector Mario Domínguez. Además, se labró el acta correspondiente y se notificó al propietario del salón por las presuntas infracciones detectadas.

La Justicia y las autoridades competentes ahora deberán determinar las responsabilidades derivadas de la organización del evento y las condiciones en las que se desarrolló la fiesta.

Temas