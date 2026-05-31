Alcohol, menores y falta de habilitación: clausuranron un salón de eventos

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Sin embargo, durante la inspección, los efectivos constataron que el salón no contaba con la habilitación correspondiente para la realización del evento. Además, verificaron la presencia de aproximadamente un centenar de adolescentes y gran cantidad de bebidas alcohólicas en el interior del establecimiento.

Frente a esta situación, la Policía dispuso la inmediata clausura del lugar y el traslado de los menores a la dependencia policial, donde posteriormente fueron retirados por sus padres o tutores.

Las actuaciones fueron realizadas bajo las directivas del comisario inspector Mario Domínguez. Además, se labró el acta correspondiente y se notificó al propietario del salón por las presuntas infracciones detectadas.

La Justicia y las autoridades competentes ahora deberán determinar las responsabilidades derivadas de la organización del evento y las condiciones en las que se desarrolló la fiesta.