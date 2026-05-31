Lo que debía ser una celebración de 15 años terminó con un importante despliegue policial y la clausura de un salón de eventos en Caucete. Durante la madrugada de este sábado, efectivos de la Comisaría 9ª intervinieron en una fiesta donde encontraron a alrededor de 100 menores de edad y una importante cantidad de bebidas alcohólicas.
Alcohol, menores y falta de habilitación: clausuranron un salón de eventos
El operativo se realizó durante la madrugada en un salón sobre Avenida Rawson. La Policía detectó que el evento no contaba con habilitación y trasladó a los adolescentes para ser retirados por sus padres.