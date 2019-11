Uno de los alumnos que grabó el video polémico que escandalizó a varios países por su parodia nazi, realizó un video especial intentando resarcir su situación. La intención de este segundo material fue explicar el contexto en el que se realizó el film nazi.





























En la introducción, muestra imágenes históricas sobre el contexto que se vivió en Alemania en la tiempos de Holocausto. Luego de sintetizar las consecuencias del hecho, mostró una imagen de Adolf Hitler, presentando quién era y qué responsabilidad tuvo por su idiología antisemita.





































Cuando el video llega a 3.40 minutos, el joven comienza a explicar el contexto del video que realizó junto a sus compañeros de 4to año de la Escuela Modelo.













El video completo

Embed











Lo que dice el video





"Hace un mes a mí y a mis compañeros se nos pidió hacer un trabajo práctico a cerca de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a 4to año y no estábamos suficientemente empatizados ni informados sobre el tema a tratar. Por lo tanto, pensamos en hacer una parodia de éste para salir de la monotonía de los trabajos que se suelen presentar.

































Preguntamos a la escuela a cerca del uso de humor negro y se nos avaló. Por lo tanto, continuamos con nuestra idea, la cual era mostrar la historia del holocausto por medio de la canción Barbie Girl del Grupo Aqua. El trabajo se volvió viral en redes y medios públicos. En él hicimos chistes y tomamos con absoluta liviandad un tema delicado, pero en ningún momento tuve la intención de ofender ni dañar a nadie.





























Fue un error basado en el desconocimiento a cerca del tema. El mismo seguía el hilo del holocausto. En la segunda parte se muestra cómo Hitler tenía que vivir escondido y huir de Alemania. Pero esa parte no fue viralizada. Hoy, debido a esa viralización y falta de contexto del video se me tilda de nazi, antisemita, xenófobo y racista en todos los medios. No tengo ninguno de todos esos inhumanos pensamientos en mi cabeza, ni fui criado de esa forma; pero los medios decidieron por mí que esa es mi forma de pensar y me mostraron a todo el país de esa manera.

































Hago este video informativo para mostrar cómo debía hacer el trabajo desde un primer momento. Estoy devastado. Mis más sinceras disculpas si el video generó algún tipo de ofensa o daño. Nunca tuvimos esa intención".