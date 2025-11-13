Fiscalía confirmó el aumento denuncias por estafas con terrenos en San Juan

La magnitud del fenómeno quedó reflejada en un dato clave: “Normalmente estamos tomando 20 denuncias por día”, reveló el fiscal. Esa cifra incluye estafas inmobiliarias, casos de estafas comunes y también hechos informáticos, estos últimos con mayor frecuencia.

Sin embargo, el impacto de las estafas con terrenos es mayor porque cada operación fraudulenta puede involucrar a decenas de víctimas. “Cuando hablamos de una estafa informática, suele tratarse de un perjudicado. Cuando hablamos de una estafa inmobiliaria, ya estamos hablando de cientos de perjudicados”, explicó.

El fiscal relacionó el incremento de denuncias con la difusión pública de casos ya judicializados: “La población toma conocimiento de determinadas denuncias y vienen a denunciar situaciones similares con los investigados”.

Las claves para evitar caer en la trampa

Consultado sobre cómo prevenir estas maniobras, Ejarque recomendó extremar la verificación previa. “Se aconseja contratar con lugares reconocidos, que estén de renombre en la actividad comercial”, señaló.

Pidió, además, revisar minuciosamente la documentación: “Hay que verificar antes de firmar un acuerdo y antes de entregar dinero toda la documentación que acredite la titularidad del vendedor o la autorización para vender”.

En caso de haber sido víctima, insistió en que la reacción debe ser inmediata:

“Es erradicar la denuncia en la UFI y aportar la mayor cantidad de documentación posible: contratos, recibos cancelatorios, transferencias. Todo ayuda a investigar”.

El avance de la causa Textil: más de 170 denuncias

Uno de los expedientes más complejos que lleva la fiscalía es la causa conocida como “Textil”. Allí se investigan tres personas —Fernández, Asear y Vega, este último secretario general de la Asociación de Trabajadores Textiles— por presuntas maniobras fraudulentas en la venta de lotes.

Ejarque informó que hace dos semanas se amplió el objeto de investigación por nuevas presentaciones. “Tenemos 54 denuncias en el barrio Nogales 7 y alrededor de 122 en el barrio Textil 2”, detalló.

Cada una debe ser analizada por separado: “Hay que investigar el estado defraudatorio al momento de contratar y verificar el perjuicio patrimonial que sufrió cada persona”.

El fiscal no descartó que la cifra siga creciendo. “Seguimos investigando. Recibimos nuevas denuncias de personas que tomaron conocimiento de la situación y aportaron documentación para acreditar su derecho”, afirmó.

El flujo de denuncias no cesa y la Fiscalía se prepara para seguir ampliando las causas si aparecen más damnificados. Ejarque recordó que, tras la formalización realizada a fines de junio de 2025, “se recibieron exponencialmente muchas denuncias” de vecinos que no habían advertido que podían estar ante una estafa.