La red vial que conecta a San Juan con los distintos departamentos y provincias vecinas se encuentra operando con normalidad este viernes, según el último reporte emitido por Vialidad Nacional. Todas las rutas principales están habilitadas, aunque en algunos sectores se solicita circular con precaución.
Estado de rutas en San Juan: circulación normal, con precaución en Calingasta
Vialidad Nacional informó que las principales rutas que atraviesan la provincia se mantienen transitables y sin novedades. Solo se recomienda atención especial en el tramo de Calingasta por presencia de badenes.