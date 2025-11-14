"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > San Juan

Estado de rutas en San Juan: circulación normal, con precaución en Calingasta

Vialidad Nacional informó que las principales rutas que atraviesan la provincia se mantienen transitables y sin novedades. Solo se recomienda atención especial en el tramo de Calingasta por presencia de badenes.

La red vial que conecta a San Juan con los distintos departamentos y provincias vecinas se encuentra operando con normalidad este viernes, según el último reporte emitido por Vialidad Nacional. Todas las rutas principales están habilitadas, aunque en algunos sectores se solicita circular con precaución.

La Ruta Nacional 40, en sus tramos San Juan–Mendoza, San Juan–Jáchal y Huaco–La Rioja, se mantiene transitable y sin novedades relevantes. Lo mismo ocurre con la Ruta Nacional 150, tanto en el corredor Jáchal–Ischigualasto como en Jáchal–Rodeo, que presenta condiciones óptimas para la circulación.

En el sur provincial, la Ruta Nacional 153, que atraviesa el departamento Sarmiento, se encuentra habilitada y sin inconvenientes. Mientras tanto, en el Gran San Juan, la Ruta Nacional 014 (Circunvalación) también está operativa con normalidad.

Te puede interesar...

Por su parte, la Ruta Nacional 20, que conecta San Juan con El Encón, en San Luis, presenta buen estado general. similar situación se registra en la Ruta Nacional 141, que une la provincia con Chepes.

Finalmente, la Ruta Nacional 149 muestra diferencias según el departamento. El tramo que atraviesa Iglesia no presenta novedades, mientras que en Calingasta las autoridades recomiendan especial atención debido a la presencia de badenes, lo que exige disminuir la velocidad.

Las autoridades insisten en la importancia de respetar las normas de tránsito, utilizar el cinturón de seguridad y mantenerse informado ante posibles cambios en el estado de rutas. Si querés, puedo armar también una placa para redes sociales.

Temas

Te puede interesar