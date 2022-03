Estaciones de servicio solo venden hasta 15 litros de gasoil por cliente

“El atraso del 32% por ciento en los precios es lo que llevó a que hoy estemos frente a las primeras señales de desabastecimiento en combustibles claves como gasoil y el diésel. En la medida que el precio no se descomprima, no habrá solución para el actual quiebre de stock", agregó Salguero. “El atraso del 32% por ciento en los precios es lo que llevó a que hoy estemos frente a las primeras señales de desabastecimiento en combustibles claves como gasoil y el diésel. En la medida que el precio no se descomprima, no habrá solución para el actual quiebre de stock", agregó Salguero.

Desde CECHA a nivel nacional, sostuvieron que Argentina está “en las puertas de una crisis” que podría afectar a toda la cadena productiva hasta incidir en los usuarios. “En estas condiciones, no está garantizado el combustible para levantar la cosecha”, advirtieron a través de un comunicado.

Por último, manifestaron que los dos aumentos de precios en los combustibles aplicados durante este año no achican el desfasaje del 32 por ciento que hay entre el precio internacional del barril del petróleo y su valor de venta en el mercado local. "Hoy hay escasez, porque las petroleras compran caro afuera y venden barato en el país. Intentamos explicarle esto al Gobierno por todos los medios, pedimos reuniones, gestionamos por todas las vías y no fuimos escuchados”, apuntaron.