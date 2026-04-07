Emotivo adiós a Alberto: entre lágrimas y silencio despidieron al fotógrafo

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Quiroga había salido el 28 de marzo, tras cubrir un evento en La Chimbera. Desde entonces, su familia inició una búsqueda que con el correr de las horas se amplió con la intervención de la Policía, bomberos, Gendarmería y vecinos. La esperanza se sostuvo hasta el domingo, cuando finalmente fue encontrado sin vida en una zona rural de Santa Rosa.

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El hallazgo, realizado por dos cazadores en un sector de difícil acceso, puso fin a días de incertidumbre y angustia. Desde ese momento, la conmoción se transformó en dolor, y este martes tuvo su expresión más visible en una despedida cargada de respeto y pesar.

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En paralelo, la investigación judicial avanzó con resultados que comienzan a aportar claridad sobre lo ocurrido. Según confirmaron fuentes del caso, la autopsia descartó signos de violencia y consolidó la hipótesis de un accidente.

La reconstrucción indica que Quiroga habría caído en un socavón mientras circulaba en su moto y que, en el intento por salir, el vehículo terminó cayendo sobre su cuerpo, provocándole lesiones fatales. Además, se estableció que la muerte se produjo pocos días después de su desaparición.

Si bien no se descartan otras líneas hasta cerrar todas las pericias, la Justicia ahora busca determinar un punto clave: si el fotógrafo llegó solo al lugar o acompañado. Para eso, se analizan registros de cámaras de seguridad de la zona, en una causa que entra en su tramo final.