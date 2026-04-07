Emotivo adiós a Alberto: entre lágrimas y silencio despidieron al fotógrafo
Familiares, amigos y vecinos despidieron a Alberto Quiroga en una jornada cargada de emoción, tras días de angustia por su desaparición en 25 de Mayo.
El dolor que atravesó durante días a toda una comunidad encontró este martes un momento de despedida. Oscar Alberto Quiroga, el fotógrafo sanjuanino de 34 años que fue hallado sin vida tras permanecer desaparecido, recibió el último adiós en una ceremonia marcada por la emoción, el silencio y el acompañamiento de quienes lo conocieron.
El velatorio, realizado en las salas municipales de Santa Rosa, reunió a familiares, amigos y vecinos que se acercaron a despedirlo. La escena estuvo atravesada por abrazos, miradas cargadas de tristeza y una sensación compartida: la de una búsqueda que mantuvo en vilo a todos y terminó de la peor manera.
Durante la jornada, el cortejo fúnebre avanzó acompañado por decenas de personas. Largas filas de autos y una importante convocatoria reflejaron el impacto que generó su muerte en la comunidad, que siguió minuto a minuto cada novedad desde su desaparición.
Quiroga había salido el 28 de marzo, tras cubrir un evento en La Chimbera. Desde entonces, su familia inició una búsqueda que con el correr de las horas se amplió con la intervención de la Policía, bomberos, Gendarmería y vecinos. La esperanza se sostuvo hasta el domingo, cuando finalmente fue encontrado sin vida en una zona rural de Santa Rosa.
El hallazgo, realizado por dos cazadores en un sector de difícil acceso, puso fin a días de incertidumbre y angustia. Desde ese momento, la conmoción se transformó en dolor, y este martes tuvo su expresión más visible en una despedida cargada de respeto y pesar.
En paralelo, la investigación judicial avanzó con resultados que comienzan a aportar claridad sobre lo ocurrido. Según confirmaron fuentes del caso, la autopsia descartó signos de violencia y consolidó la hipótesis de un accidente.
La reconstrucción indica que Quiroga habría caído en un socavón mientras circulaba en su moto y que, en el intento por salir, el vehículo terminó cayendo sobre su cuerpo, provocándole lesiones fatales. Además, se estableció que la muerte se produjo pocos días después de su desaparición.
Si bien no se descartan otras líneas hasta cerrar todas las pericias, la Justicia ahora busca determinar un punto clave: si el fotógrafo llegó solo al lugar o acompañado. Para eso, se analizan registros de cámaras de seguridad de la zona, en una causa que entra en su tramo final.