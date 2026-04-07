Andrea del Boca no seguirá en Gran Hermano

"Hace instantes se cayó Andrea en la casa. En este momento la están atendiendo los médicos", informó el conductor del programa Santiago del Moro.

Las imágenes de la accidente de por sí fueron muy fuertes y se notaron al instante los gestos de mucho dolor de la actriz tras el impacto con su boca en el piso.

Este martes por la mañana se confirmó finalmente que Andrea del Boca no podrá regresar a la casa por recomendación médica después de la evaluación hecha y los resultados de los estudios.

"Ante tantas consultas quería confirmarles que Andrea no podrá regresar a la casa", se precisó en un comunicado desde la cuenta oficial en redes del programa Gran Hermano.

Y se agregó: "Debido a la caída y al fuerte golpe recibido, se le realizaron los estudios correspondientes y, por indicacion médica, no continuará en la competencia".

De esta manera se confirmó de manera oficial que la actriz no regresará al programa tras el fuerte accidente que sufrió en la noche del lunes dentro de la casa.

El video del accidente de Andrea del Boca que paralizó a todos en la casa de Gran Hermano

Andrea del Boca sufrió una dura caída al suelo al tropezarse y caer con su boca al suelo en el sector de la cocina sin poder llegar a acomodar sus manos para amortiguar el golpe.

Fue el conductor Santiago del Moro quien dio detalles de lo sucedido y cuál era su estado de salud en medido de una profunda preocupación por su estado de salud tras conocerse las imágenes.

“Un accidente doméstico que puede tener cualquiera caminando en la cocina. Andrea se traba, se cae de boca y no tiene la reacción y cae", comentó el conductor.

Y agregó al respecto: "Le están haciendo en este momento una tomografía facial y una radiografía de tórax. Esto acaba de pasar y está ahora en la clínica”.

En las imágenes se puede ver cómo la actriz se tapa su boca con mucho dolor y envuelta en llanto, mientras sus compañeros trataban de contenerla y la pidieron a Gran Hermano por la presencia de asistencia médica.