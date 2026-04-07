¿El desayuno es la comida más importante del día?

Según especialistas de la Mayo Clinic, desayunar ayuda a reponer esos niveles de energía y pone en marcha el metabolismo, lo que favorece un mejor rendimiento físico y mental durante el día.

Entre los principales beneficios se destacan:

Mejora la concentración y la memoria

Aumenta los niveles de energía

Favorece el rendimiento laboral o académico

Contribuye a regular el apetito

Además, un desayuno equilibrado puede ayudar a evitar picos de hambre más adelante, lo que reduce la probabilidad de consumir alimentos ultraprocesados o en exceso.

Relación con el peso y la alimentación

Uno de los debates más frecuentes es si desayunar ayuda o no a controlar el peso. Si bien no existe una regla única, distintos estudios coinciden en que las personas que desayunan regularmente tienden a tener hábitos más saludables.

Investigaciones publicadas en revistas como The American Journal of Clinical Nutrition indican que quienes omiten el desayuno pueden presentar mayor ingesta calórica en el resto del día, especialmente a través de snacks poco nutritivos.

En este sentido, el desayuno no solo importa por sí mismo, sino por cómo influye en el resto de las elecciones alimentarias.

Reduce la ansiedad por comer

Mejora la calidad de la dieta diaria

Ayuda a mantener horarios de comida más ordenados

Puede contribuir al control del peso corporal

Sin embargo, no cualquier desayuno es beneficioso. La calidad nutricional es clave.

Qué debería incluir un desayuno saludable

No se trata solo de comer algo rápido antes de salir. Un desayuno adecuado debe aportar nutrientes que permitan sostener la energía durante varias horas.

De acuerdo con la Mayo Clinic y recomendaciones de Harvard Health Publishing, una buena opción debería combinar:

Carbohidratos complejos (como pan integral o avena)

Proteínas (huevo, yogur, queso)

Grasas saludables (frutos secos, palta)

Fibra (frutas)

Este tipo de combinación ayuda a mantener estables los niveles de glucosa en sangre y evita caídas bruscas de energía. Por el contrario, desayunos basados únicamente en azúcares simples, como productos de pastelería o bebidas azucaradas, generan picos rápidos de energía seguidos de fatiga.

Qué pasa si no desayunás

Saltear el desayuno no siempre tiene el mismo impacto en todas las personas, pero en muchos casos puede generar efectos negativos.

Según la Mayo Clinic, omitir esta comida puede estar asociado a:

Menor rendimiento cognitivo

Mayor sensación de fatiga

Desregulación del apetito

Mayor riesgo de elegir alimentos poco saludables

A largo plazo, algunos estudios también vinculan la ausencia del desayuno con mayor riesgo de enfermedades metabólicas, como obesidad o diabetes tipo 2, aunque estos resultados dependen de múltiples factores.