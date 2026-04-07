Un alfajor argentino fue elegido como el mejor del mundo

¿Qué distingue a la marca dentro del mercado?

Con más de cuatro décadas de trayectoria, la empresa logró consolidarse dentro del rubro con una propuesta basada en la calidad artesanal. Actualmente cuenta con 13 sucursales, de las cuales 12 están en Córdoba y una en Merlo, San Luis.

Además, la firma desarrolló canales de venta online que permiten enviar sus productos a todo el país, ampliando su alcance más allá de sus puntos físicos de venta.

Aunque el alfajor tradicional de chocolate fue el que alcanzó el primer puesto, la marca cuenta con una amplia variedad de sabores. Entre ellos se destacan versiones de chocolate blanco, nougat, nougat negro, chocolate con frambuesa, chocolate con naranja y chocolate con frutilla.

¿Qué otros alfajores argentinos figuran en el ranking?

El listado también incluyó a otras marcas nacionales dentro del top 5.

El alfajor Intenso Negro de Guolis

El alfajor de La Olla de Cobre

El de frambuesa y merengue de Señor Alfajor

El clásico marplatense de Alfajores Malfatti

El reconocimiento refuerza la tradición argentina en la elaboración de dulces y demuestra que la combinación entre recetas artesanales y materias primas de calidad permite competir en los principales rankings gastronómicos del mundo.