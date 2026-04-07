Manzano: "El gobierno de Milei generó las condiciones para desarrollar la minería"

manzano 1

Manzano elogió al gobierno nacional por permitir la minería

El empresario Manzano comenzó su discurso en el evento organizado por Atlantic Council respondiendo una pregunta de la moderadora acerca de qué señales necesitan ver los inversores para que el capital financiero invierta en minería. Allí dividió la respuesta en dos, primero estableció que las provincias deben "permitir trabajar". Y al respecto describió la situación de cada jurisdicción: "Se dividen según su predisposición para el desarrollo minero: las que impulsan activamente los proyectos, como Catamarca; las neutrales, como Mendoza; y las hostiles, como Chubut".

La segunda parte de la respuesta para Manzano está en el gobierno nacional, sobre el que tuvo una visión positiva. Señaló que la gestión de Javier Milei favoreció el sector a través del ordenamiento macroeconómico, la promulgación del RIGI y la alineación internacional, lo que permitió a Argentina acceder a financiamiento de bancos de Wall Street y a los llamados offtakes, es decir, compradores que se comprometen a adquirir volúmenes definidos de producción a precios acordados, lo que reduce el riesgo de mercado para los productores. "No hay corrupción, que es bastante inédito", agregó.

manzano 2

Manzano no esquivó la dureza del camino. "El medio es un calvario", dijo al describir el trecho entre la idea de inversión y la producción efectiva: conseguir el financiamiento, construir la mina y sostener el precio del mineral es, en sus palabras, "dantesco".

Sin embargo, el empresario se mostró optimista sobre el futuro. Su grupo está desarrollando cuatro minas: dos en Jujuy, una en Perú y otra en Malargüe. "Tenemos empresarios que asumen riesgos, profesionales con amplios conocimientos, credibilidad del Estado nacional y provincias proactivas. Eso puede generar un entramado de emprendedores en minería que va a crear una nueva generación de empresarios en Argentina", afirmó. Y cerró con una reflexión sobre las resistencias sociales: "La riqueza está en la tierra, los profesionales existen y las normas son buenas. Donde la gente lo entendió, apoya. Donde todavía se opone, falta trabajo de la política y del sector privado".

Pablo Quirno destacó que el Estado devolvió más de U$S17.000 millones al sector privado

Durante el evento uno de los funcionarios nacionales que participó y dejó definiciones importantes fue el canciller Pablo Quirno, quien subrayó que el Estado devolvió al privado recursos equivalentes a 2,5 puntos del PBI mediante la reducción de impuestos y la eliminación de cargas consideradas distorsivas.

El funcionario afirmó que esas medidas representan unos U$S17.000 millones al año, en un cambio de paradigma orientado a mejorar el clima de inversión.

Al igual que Manzano destacó las oportunidades que ofrece Argentina en este proceso de transformación económica que encabeza Milei, siendo el pilar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la posibilidad de avanzar en un acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos.

pablo quirno

“Hay países que pasan años anunciando su potencial económico. La Argentina hoy está en otra etapa: finalmente comenzó a convertir sus capacidades y ventajas estructurales en condiciones concretas para el crecimiento”, aseguró Quirno.

De acuerdo al funcionario, el principal obstáculo histórico no fue la falta de recursos sino la ausencia de reglas estables. “El problema argentino nunca fue la escasez de oportunidades, sino la falta de un marco previsible que permitiera transformar esas ventajas en crecimiento real”, señaló.

Quirno, además, destacó avances en la estabilización macroeconómica. Según explicó, en pocos meses se logró desarmar un desequilibrio cuasifiscal cercano a 10 puntos del PBI acumulado en el balance del Banco Central de la República Argentina, mientras que el gasto público real cayó más de 30%.

Además, destacó que la inflación comenzó a retroceder desde niveles que calificó como “incompatibles con una economía normal”, en un proceso que se llevó adelante cumpliendo los compromisos financieros del país.

Desde Estados Unidos prometieron más apoyo

A su turno, el presidente del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Ex-Im Bank), John Jovanovic, planteó que el país del norte busca evitar "inversiones extranjeras corrosivas" y prometió mayor apoyo a Argentina si el país continúa con las reformas.

Durante su participación expuso la visión de Washington sobre la economía argentina y el rol de Estados Unidos. "Si hacen la parte difícil, vamos a estar para apoyarlos y evitar la corrupción y el atraso", explicó.

john jovanovic ex im bank

Sin nombrar directamente a un país, el presidente de Ex-Im Bank aseguró que este apoyo es para limitar el avance de la "influencia maligna" en Occidente.

En reiteradas ocasiones, Jovanovic insistió en que el gobierno de Donald Trump considera a Argentina como un socio estratégico en la región.

Sobre el evento

El evento convocó a altos funcionarios del gobierno argentino, representantes de la política estadounidense, empresarios y especialistas en economía, con el objetivo de evaluar el proceso de transformación que atraviesa el país. En ese marco, se puso el foco en los avances y desafíos de la estabilización macroeconómica, así como en las oportunidades de crecimiento a partir de reformas legislativas y económicas en curso.

Las discusiones giraron en torno a ejes centrales como la atracción de inversiones, el impulso a las exportaciones, la modernización regulatoria y el desarrollo de sectores estratégicos. Energía, minería, comercio e innovación aparecen como áreas clave para fortalecer la competitividad argentina en el largo plazo.

También se analiza el vínculo bilateral con Estados Unidos y las posibilidades de profundizar la cooperación en áreas sensibles para el desarrollo económico. En un contexto global cambiante, el foro buscó delinear escenarios posibles y consensos que permitan consolidar una nueva etapa de crecimiento.