El Zar vuelve a encender San Juan con "Paradiso"

En el marco de su gira mundial, la banda regresó a la provincia para presentar su nuevo disco con un show que combinó estrenos, clásicos y una puesta en escena potente en Hugo Espectáculos.

Con una década de trayectoria y un sonido que combina el indie rock con una sensibilidad romántica única, El Zar vuelve a San Juan para presentar su nuevo disco, Paradiso. El dúo integrado por Facundo Castaño Montoya (voz) y Pablo Giménez (guitarra) se reencontrará con el público sanjuanino en el marco de su gira mundial 2025, en una noche que promete emoción, cercanía y un recorrido por las canciones que hoy los posicionan como una de las bandas más representativas de la nueva escena argentina.

Paradiso es mucho más que un disco: es una experiencia audiovisual. Fue grabado y filmado en distintos puntos de la provincia de San Juan, incluyendo la Ruta 150, la Quebrada de Zonda y Barreal, en colaboración con la productora local +LAB. Este proyecto marca un antes y un después en la carrera de la banda, que encontró en los paisajes sanjuaninos la atmósfera perfecta para darle vida a su universo sonoro.

EL ZAR

Desde su explosión en 2020 con “La Declaración”, El Zar se consolidó como una de las propuestas más personales y queridas del indie argentino. Sus letras, que parecen hablarte directamente, se volvieron banda sonora de muchas historias de amor, desamor y reencuentro. Con un estilo que combina melodías envolventes y una poética emocional, la banda logra conectar con el público desde la intimidad más profunda.

Hace pocas semanas, El Zar se presentó en el mítico Estadio Obras en Buenos Aires, un lugar histórico para el rock nacional, logrando un sold out rotundo que reafirma el fenómeno que hoy los acompaña. Durante ese show, el dúo se paró en el escenario con una certeza clara: no iba a ser una noche más. Interpretaron Paradiso de principio a fin, con canciones como “La forma de estar solo”, “Bahía” y “Cruz del Sur”, que fueron recibidas como si ya formaran parte del repertorio histórico. Además, sorprendieron con invitados especiales como Karina “La Princesita” —con quien compartieron “10 Años” y una versión de “Nada es para siempre”— y Abril Olivera, de Nafta, que aportó su voz en “Bandido”. El cierre con “Mariposa Pontiac”, de Los Redondos, coronó una noche intensa y celebratoria que confirmó a la banda como una de las más sólidas del indie argentino.

El próximo 29 de noviembre a las 22 hs, El Zar se presentará en Hugo Espectáculos (Av. España Sur 5402, San Juan) en el marco de su gira mundial Paradiso Tour 2025. Las entradas ya se encuentran a la venta en FlashPass.

