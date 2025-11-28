El Zar vuelve a encender San Juan con "Paradiso"

Paradiso es mucho más que un disco: es una experiencia audiovisual. Fue grabado y filmado en distintos puntos de la provincia de San Juan, incluyendo la Ruta 150, la Quebrada de Zonda y Barreal, en colaboración con la productora local +LAB. Este proyecto marca un antes y un después en la carrera de la banda, que encontró en los paisajes sanjuaninos la atmósfera perfecta para darle vida a su universo sonoro.

EL ZAR

Desde su explosión en 2020 con “La Declaración”, El Zar se consolidó como una de las propuestas más personales y queridas del indie argentino. Sus letras, que parecen hablarte directamente, se volvieron banda sonora de muchas historias de amor, desamor y reencuentro. Con un estilo que combina melodías envolventes y una poética emocional, la banda logra conectar con el público desde la intimidad más profunda.