Con una década de trayectoria y un sonido que combina el indie rock con una sensibilidad romántica única, El Zar vuelve a San Juan para presentar su nuevo disco, Paradiso. El dúo integrado por Facundo Castaño Montoya (voz) y Pablo Giménez (guitarra) se reencontrará con el público sanjuanino en el marco de su gira mundial 2025, en una noche que promete emoción, cercanía y un recorrido por las canciones que hoy los posicionan como una de las bandas más representativas de la nueva escena argentina.
El Zar vuelve a encender San Juan con "Paradiso"
En el marco de su gira mundial, la banda regresó a la provincia para presentar su nuevo disco con un show que combinó estrenos, clásicos y una puesta en escena potente en Hugo Espectáculos.