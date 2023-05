El Verdinegro sufrió una dura goleada y le cedió la punta a Agropecuario

San Martín tuvo un primer tiempo difícil en el cual no la pasó bien. Llegó a Carlos Casares con la presión de tener que defender el primer puesto en lo más alto de la tabla, un lugar donde hacía mucho tiempo que no estaba. Llegó con la presión de ser visitante y de chocar contra un equipo que estaba bien firme en su cancha. Agropecuario no perdió tiempo y comenzó su show de goles desde temprano.