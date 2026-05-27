El termómetro marcó 3 grados en el arranque del miércoles

Pese al frío polar del amanecer, las condiciones climáticas para el resto del día serán estables. El cielo se mantendrá completamente despejado, con una humedad alta del 81%, presión de 945.6 hPa y vientos leves del sector noreste a 6 km/h. La visibilidad es óptima, alcanzando los 15 kilómetros.

Para quienes esperan un alivio, el sol —que asoma a las 08:22 y se ocultará a las 18:40— ayudará a templar la tarde. Según el pronóstico oficial para este 27 de mayo, se prevé que la temperatura ascienda paulatinamente hasta alcanzar una máxima de 19°C, mientras que la mínima se reajustará en torno a los 4°C en las zonas más frías.