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El termómetro marcó 3 grados en el arranque del miércoles

El cielo se presenta despejado, pero la sensación térmica se ubica por debajo de los 2 grados en las primeras horas de la mañana.

Los sanjuaninos tuvieron que salir de casa con doble abrigo este miércoles. De acuerdo a los datos oficiales del Servicio Hidrometeorológico Nacional (SHN), la jornada comenzó con un marcado descenso de la temperatura, registrando apenas 3°C a las 6 de la mañana, con una sensación térmica que se desplomó hasta los 1.6°C.

Pese al frío polar del amanecer, las condiciones climáticas para el resto del día serán estables. El cielo se mantendrá completamente despejado, con una humedad alta del 81%, presión de 945.6 hPa y vientos leves del sector noreste a 6 km/h. La visibilidad es óptima, alcanzando los 15 kilómetros.

Para quienes esperan un alivio, el sol —que asoma a las 08:22 y se ocultará a las 18:40— ayudará a templar la tarde. Según el pronóstico oficial para este 27 de mayo, se prevé que la temperatura ascienda paulatinamente hasta alcanzar una máxima de 19°C, mientras que la mínima se reajustará en torno a los 4°C en las zonas más frías.

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Se recomienda transitar con precaución en las primeras horas debido a la baja temperatura y abrigarse bien para evitar los fuertes cambios de aire hacia la tarde.

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