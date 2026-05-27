Los sanjuaninos tuvieron que salir de casa con doble abrigo este miércoles. De acuerdo a los datos oficiales del Servicio Hidrometeorológico Nacional (SHN), la jornada comenzó con un marcado descenso de la temperatura, registrando apenas 3°C a las 6 de la mañana, con una sensación térmica que se desplomó hasta los 1.6°C.
El termómetro marcó 3 grados en el arranque del miércoles
El cielo se presenta despejado, pero la sensación térmica se ubica por debajo de los 2 grados en las primeras horas de la mañana.