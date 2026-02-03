Luego de la incertidumbre por las condiciones climáticas en alta montaña, el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, confirmó que el Paso Internacional por Agua Negra se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos.
El Paso de Agua Negra se encuentra habilitado para este martes
Tras el reporte técnico de la mañana, el Ministerio de Gobierno informó que el tránsito por la Ruta Nacional 150 hacia Chile funciona con normalidad.