Agua Negra

El Paso de Agua Negra se encuentra habilitado para este martes

Tras el reporte técnico de la mañana, el Ministerio de Gobierno informó que el tránsito por la Ruta Nacional 150 hacia Chile funciona con normalidad.

Luego de la incertidumbre por las condiciones climáticas en alta montaña, el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, confirmó que el Paso Internacional por Agua Negra se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos.

Horarios y recomendaciones:

  • Horario de circulación: De 07:00 a 17:00 hs.

  • Ruta: Nacional 150.

  • Seguridad: Se recuerda a los conductores la obligatoriedad de circular con luces bajas encendidas y respetar estrictamente los límites de velocidad.

Las autoridades solicitan especial precaución durante el trayecto debido a las posibles variaciones climáticas propias de la zona de frontera. Para quienes deseen consultar el estado del tiempo y requisitos en tiempo real, el Gobierno mantiene actualizada la plataforma aguanegra.sanjuan.gob.ar.

