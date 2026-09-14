El kirchnerismo apuesta a la ONU y prepara el regreso de CFK para el 17 de octubre

Sin embargo, una eventual resolución favorable del comité no modificaría por sí misma el escenario jurídico dentro de la Argentina. En ámbitos judiciales sostienen que los pronunciamientos de ese organismo no funcionan como una instancia superior capaz de revisar automáticamente las sentencias de los tribunales argentinos.

El objetivo político: volver a instalar a Cristina

Más allá del alcance jurídico que pueda tener una eventual intervención de Naciones Unidas, en el kirchnerismo entienden que el expediente puede convertirse en una herramienta política para volver a colocar a Cristina Kirchner en el centro de la discusión electoral.

La apuesta excede la situación judicial de la expresidenta. El objetivo es comenzar a instalar el escenario de 2027 y, especialmente, tensionar la relación con Axel Kicillof, quien aparece como uno de los principales protagonistas de la futura disputa por el liderazgo del peronismo.

En sectores cercanos a Cristina trabajan sobre la posibilidad de construir una alternativa electoral que enfrente al gobernador bonaerense. La discusión por la candidatura presidencial, de esta manera, comenzó a atravesar al peronismo mucho antes de que se definan formalmente las candidaturas.

Cristina sigue de cerca el armado electoral

En su entorno aseguran que la expresidenta mantiene una participación activa en las conversaciones políticas y que sigue de cerca las alternativas que se analizan para el próximo turno electoral.

Las restricciones judiciales que pesan sobre Cristina Kirchner establecen límites para sus encuentros personales, aunque conserva un margen para mantener reuniones con dirigentes y referentes políticos. Dentro de ese esquema, buena parte de los encuentros están vinculados con el futuro del peronismo y con la construcción de un espacio para 2027.

Una de las señales de la intensidad de ese armado fue la incorporación de Eduardo "Wado" de Pedro a su equipo de abogados defensores. La decisión también le permite mantener un contacto más fluido con el senador, uno de los dirigentes que aparece mencionado dentro del universo de posibles candidatos presidenciales del peronismo.

Junto con De Pedro, también aparecen Sergio Massa y Gerardo Zamora entre los nombres que comenzaron a ser observados de cara a una eventual sucesión presidencial dentro del espacio.

Encuestas, economía y la mirada de Cristina sobre Milei

Las conversaciones con dirigentes incluyen habitualmente análisis de encuestas y escenarios electorales. Sin embargo, quienes conocen el pensamiento de Cristina aseguran que la expresidenta no concentra su análisis exclusivamente en los sondeos.

Su mirada está puesta especialmente en la evolución de la economía. En sus conversaciones políticas sostiene que el futuro electoral de Javier Milei estará determinado en gran medida por los resultados económicos que registre su gestión y no necesariamente por la fotografía que muestran actualmente las encuestas.

Con ese diagnóstico, el kirchnerismo busca llegar al 17 de octubre con una señal política capaz de ordenar su estrategia. Una eventual novedad de Naciones Unidas podría funcionar como argumento para instalar nuevamente a Cristina Kirchner en la carrera presidencial, aunque el alcance jurídico de esa decisión sea considerablemente más limitado.