En vísperas del Día de la Madre y en el marco del mes de la concientización sobre el cáncer de mama, la Municipalidad de Rawson —a través de la Secretaría de Desarrollo Humano Integral— junto a la Cámara de Comercio del Interior de San Juan organizan una jornada integral en el centro comercial de Villa Krause. Bajo el lema "Un encuentro para celebrar a mamá y cuidarnos", la actividad comenzará a las 17:00 horas, con punto neurálgico a las 17:30 en la intersección de Boulevard Sarmiento y España.
Rawson celebrará a las madres con shows, ofertas y prevención del cáncer de mama
Este sábado 17 de octubre, Boulevard Sarmiento se transformará en paseo peatonal con espectáculos, sorteos, zumbatón y promociones del programa "Comprá en Rawson".