Rawson celebrará a las madres con shows, ofertas y prevención del cáncer de mama

La propuesta combinará entretenimiento familiar —con espectáculos artísticos en vivo, zumbatón, kermés y sorteos— con acciones de sensibilización sobre la importancia de la detección temprana y los controles médicos periódicos para la salud de las mujeres. Asimismo, a través del programa "Comprá en Rawson", se dispondrá un paseo peatonal sobre Boulevard Sarmiento (con corte de tránsito entre Avenida España y calle Santa Rosa) para impulsar las ventas de los comercios locales.

Para facilitar la compra de los obsequios, el sector comercial fijó horarios especiales: el viernes 16 la atención será habitual, el sábado 17 se extenderá una hora más de lo acostumbrado y el domingo 18 los locales abrirán durante media jornada.