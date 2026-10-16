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Rawson celebrará a las madres con shows, ofertas y prevención del cáncer de mama

Este sábado 17 de octubre, Boulevard Sarmiento se transformará en paseo peatonal con espectáculos, sorteos, zumbatón y promociones del programa "Comprá en Rawson".

En vísperas del Día de la Madre y en el marco del mes de la concientización sobre el cáncer de mama, la Municipalidad de Rawson —a través de la Secretaría de Desarrollo Humano Integral— junto a la Cámara de Comercio del Interior de San Juan organizan una jornada integral en el centro comercial de Villa Krause. Bajo el lema "Un encuentro para celebrar a mamá y cuidarnos", la actividad comenzará a las 17:00 horas, con punto neurálgico a las 17:30 en la intersección de Boulevard Sarmiento y España.

La propuesta combinará entretenimiento familiar —con espectáculos artísticos en vivo, zumbatón, kermés y sorteos— con acciones de sensibilización sobre la importancia de la detección temprana y los controles médicos periódicos para la salud de las mujeres. Asimismo, a través del programa "Comprá en Rawson", se dispondrá un paseo peatonal sobre Boulevard Sarmiento (con corte de tránsito entre Avenida España y calle Santa Rosa) para impulsar las ventas de los comercios locales.

Para facilitar la compra de los obsequios, el sector comercial fijó horarios especiales: el viernes 16 la atención será habitual, el sábado 17 se extenderá una hora más de lo acostumbrado y el domingo 18 los locales abrirán durante media jornada.

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