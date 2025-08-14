La jornada de este jueves 14 de agosto en San Juan arrancó con cielo despejado, una temperatura de 6,9°C y una sensación térmica de 5,5°C, de acuerdo con el último reporte del Servicio de Hidrografía Naval (SHN) actualizado a las 6 de la mañana. La humedad es del 78%, la presión atmosférica se ubica en 1028 hPa y sopla viento del sudeste a 8 km/h. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10 kilómetros.
El jueves se presenta algo nublado y baja la máxima a los 13°C
La mañana comenzó fresca con 6,9°C y una sensación térmica de 5,5°C. Se espera que el cielo esté algo nublado durante la jornada y que la temperatura no supere los 13°C, según el SMN.