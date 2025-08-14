El jueves se presenta algo nublado y baja la máxima a los 13°C

Para hoy, el pronóstico indica cielo algo nublado y un marcado descenso de la temperatura máxima, que no superará los 13°C. El amanecer se registró a las 7:34 y la puesta de sol será a las 18:23.

El organismo oficial prevé que las condiciones meteorológicas se mantendrán frescas durante la jornada, con mínimas cercanas a los 6°C y máximas moderadas para esta época del año.