Video: dos adolescentes volcaron en Marquesado y uno está grave

Un joven de 17 años, jugador de hockey sobre patines, permanece en terapia intensiva tras un violento choque en avenida Libertador.

Un grave siniestro vial ocurrió en la madrugada de este domingo en Marquesado, Rivadavia. Cerca de las 3.30, dos chicos de 17 años que regresaban de un cumpleaños de 18 protagonizaron un accidente cuando el conductor de un Chevrolet Corsa intentó sobrepasar a otro vehículo, perdió el control y terminó impactando de frente contra un rodado que circulaba en sentido contrario por avenida Libertador.

Tras el choque, personal médico llegó al lugar y, luego de intensas maniobras, logró rescatar a los adolescentes del interior del auto. El conductor se encuentra estable, mientras que su acompañante, jugador de hockey sobre patines de la UVT, fue intervenido quirúrgicamente y permanece internado en grave estado.

Hasta el momento, no trascendieron más detalles sobre la evolución de los jóvenes ni la identidad del otro vehículo involucrado.

